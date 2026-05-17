Ai đánh bại phim của Quốc Trường, Ngọc Trinh?

TPO - Sự vươn lên của ''Tạm biệt Gohan'' và tình cảnh ảm đạm chung của các phim nội địa ra rạp trong tuần cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến một nghịch lý thú vị: trong giai đoạn thấp điểm, khi phim Việt tạm chững lại về số lượng phát hành, phim ngoại bắt đầu lấy lại ưu thế doanh thu. Đây là điều hiếm thấy sau quãng thời gian khoảng một năm phim Việt lấn át phim Hollywood.

Lần hiếm hoi phim Việt thất thế

Phim Việt đang bước vào giai đoạn thấp điểm với lượng vé bán ra hạn chế. Heo năm móng và Phí Phông - hai phim kinh dị từng khuynh đảo mùa lễ 30/4 - bước vào giai đoạn hạ nhiệt với khoảng hơn 1.000 vé/ngày.

Một thời ta đã yêu - tác phẩm có Quốc Trường, Quốc Huy - vừa ra mắt đã chìm xuống vị trí gần cuối top 10 khi chỉ bán được hơn 1.000 vé trong ngày với doanh thu chưa đầy 500 triệu đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam tính đến tối 15/5. Thẩm mỹ viện âm phủ có Xuân Lan, Ngọc Trinh cũng không cạnh tranh nổi trong nhóm dẫn đầu, thu hơn 12 tỷ đồng sau một tuần công chiếu.

Phim của Xuân Lan, Quốc Trường đều rơi xuống nhóm có doanh thu ngày khá thấp.

Trước đó, phim Việt với Thỏ ơi,Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực, Phí Phông và Heo năm móng thay nhau giữ vị trí số một về doanh thu ở phòng vé từ ngày 17/2. Tuy nhiên, chuỗi 87 ngày phim Việt dẫn đầu phòng vé nội địa đã chính thức kết thúc từ 15/5 với sự lên ngôi của phim Thái Lan Tạm biệt Gohan.

Chỉ sau các suất chiếu sớm từ tối 13/5, bộ phim Tạm biệt Gohan nhanh chóng vươn lên chiếm lĩnh thị trường với doanh thu ấn tượng hơn 2,2 tỷ đồng. Tối 15/5, doanh thu phim vượt mốc 4,6 tỷ đồng.

Đánh bại phim của Quốc Trường, Ngọc Trinh?

Yếu tố then chốt giúp Tạm biệt Gohan chinh phục khán giả chính là “diễn xuất” đặc biệt của nhân vật trung tâm - chú chó Gohan - được thể hiện bởi ba chú chó khác nhau, đại diện cho ba chặng đời từ lúc còn nhỏ, trưởng thành đến khi về già.

Phim kể về hành trình kéo dài suốt 10 năm của chú chó Gohan qua nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly. Câu chuyện bắt đầu khi Gohan được ông Hiro (Yasushi Kitajima) - một kỹ sư ô tô người Nhật sắp nghỉ hưu - nhặt về trước cửa hàng tiện lợi, đặt cho cái tên đầu tiên là “Gohan” và trao đi những yêu thương ấm áp và bình dị.

Tuy nhiên, cuộc sống của chú nhanh chóng rẽ hướng khi bị đưa vào một trại chó núp bóng cứu trợ để trục lợi. Tại đây, Gohan gặp Namcha (Poe Mamhe Thar) - cô gái người Myanmar được phân công chăm sóc các chú chó.

Một chú chó hoang, 3 cuộc đời và 3 lần chia ly lấy nước mắt khán giả.

Sau khi được cô giúp rời khỏi trại, Gohan theo Namcha đến Bangkok, mở ra chặng hành trình mới. Trong một tình huống bất đắc dĩ phải rời xa Namcha, Gohan tiếp tục lưu lạc đến một sân ga gần trường đại học, nơi chú gắn bó với Jaidee (Tontawan Tantivejakul) - một sinh viên mỹ thuật.

Sau đó, Pele (Jinjett Wattanasin) - người có tình cảm với Jaidee - đã nhận nuôi chú như một cách để hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai người.

Đảm nhận vai Gohan lúc nhỏ là chú chó Kori. Chú chó chiếm thiện cảm của người xem nhờ ngoại hình đáng yêu và những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong phim. Trong khi đó, Gohan ở giai đoạn trưởng thành do Meechok - vốn là chú chó nổi tiếng trên nền tảng TikTok - đảm nhận. Riêng phiên bản Gohan khi về già được giao cho Hima - chú chó được đạo diễn Baz Poonpiriya phát hiện khi đang bị bỏ rơi tại một khu chợ ở Chiang Mai trong lúc anh thực hiện một dự án khác.

Nhờ gương mặt giàu biểu cảm cùng ngoại hình đặc biệt, Hima trở thành chú chó đầu tiên được chọn tham gia dự án. Cũng từ đó, hình tượng Gohan trong phim được xây dựng dựa trên ngoại hình của Hima, trước khi Kori và Meechok tiếp tục được tuyển chọn để thể hiện nhân vật ở những giai đoạn nhỏ tuổi hơn.

Điểm nhấn từ dàn diễn viên chính là không cần lời thoại nhưng vẫn khiến khán giả lay động qua từng ánh mắt, cử chỉ và sự trung thành.

Qua từng giai đoạn đời của Gohan, phim mở ra nhiều lát cắt cảm xúc. Đó là nỗi cô độc tuổi già, sự chênh vênh của những phận người nhập cư, sự tàn nhẫn mà con người đôi khi dành cho động vật và cả lòng tốt âm thầm tồn tại giữa cuộc sống nhiều mệt mỏi.

Phim cũng đề cập những mảng tối như ngược đãi động vật, vụ việc cứu hộ trá hình, người yếu thế bị bóc lột. Tuy nhiên, tất cả được diễn tả ở mức độ vừa đủ, sau đó được làm dịu lại nhờ những khoảnh khắc chữa lành. Chủ nhân của Gohan đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cho thấy tình cảm mà con người dành cho động vật không bị giới hạn bởi quốc gia, văn hóa hay hoàn cảnh sống.

Bộ phim phản ánh quy luật sinh lão bệnh tử theo chiều hướng giản dị, không bị lụy. Không có cao trào hay cú twist bất ngờ, song thông điệp nhân sinh về câu chuyện chú chó bị bỏ rơi và không ngừng đi tìm tình yêu thương vẫn chạm đến cảm xúc khán giả.

Cán cân thay đổi

Chính hiện tượng này lại cho thấy một thay đổi lớn hơn rất nhiều phía sau phòng vé: cán cân giữa phim Việt và Hollywood đã không còn như trước.

Nếu vài năm trước, phim Hollywood gần như mặc định thống trị rạp chiếu Việt thì hiện nay, vị thế ấy đã lung lay rõ rệt. Khán giả Việt không còn xem phim ngoại là lựa chọn duy nhất cho trải nghiệm điện ảnh ngoài rạp. Và sự thay đổi này đang định hình lại toàn bộ thị trường.

Yêu nữ hàng hiệu 2 bùng nổ toàn cầu doanh thu ở Việt Nam chỉ chạm mức gần 9 tỷ đồng sau nhiều ngày phát hành.

Trong suốt hơn một thập niên, Hollywood từng chiếm thiện cảm của phần lớn khán giả Việt với những bom tấn siêu anh hùng, hành động, viễn tưởng hay hoạt hình.

Ở chiều ngược lại, phim Việt nhiều năm loay hoay với định kiến về chất lượng: kỹ thuật hạn chế, kịch bản thiếu hấp dẫn, cách làm phim cũ kỹ. Không ít giai đoạn, phim nội chỉ chiếm số lượng nhỏ trên bảng xếp hạng doanh thu, còn rạp chiếu gần như bị phủ kín bởi phim Mỹ.

Nhưng hơn một năm trở lại đây, tình thế đã đảo chiều với tốc độ rất nhanh. Năm 2025, điện ảnh Việt Nam có hơn 55 phim ra rạp, đạt doanh thu trên 3.700 tỷ đồng và lần đầu tiên chiếm hơn 60% thị phần phòng vé. Con số này vượt xa năm 2024, khi khoảng 30 phim Việt có doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng trên tổng doanh thu 4.700 tỷ đồng, đồng thời tương đương với doanh thu toàn bộ thị trường phim chiếu rạp tại Việt Nam năm 2018.

Hollywood vẫn sở hữu công nghệ sản xuất vượt trội và hệ thống công nghiệp điện ảnh khổng lồ. Nhưng trong bối cảnh khán giả ngày càng xem nhiều nội dung toàn cầu qua các nền tảng trực tuyến, yếu tố “bom tấn” không còn đủ để tạo khác biệt tuyệt đối như trước.

Ngược lại, phim Việt có khả năng chạm vào những câu chuyện rất gần với đời sống người Việt như tình cảm gia đình, khoảng cách thế hệ, văn hóa vùng miền, ký ức đô thị hay những áp lực xã hội rất đặc thù.

Sự thay đổi này cũng phản ánh quá trình trưởng thành của thị trường điện ảnh trong nước. Khi khán giả bắt đầu đặt niềm tin vào những tác phẩm nội địa, nhà sản xuất sẽ mạnh dạn đầu tư hơn. Doanh thu tăng, ngành công nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để nâng chất lượng kỹ thuật, kịch bản và quy mô sản xuất.