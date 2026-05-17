Hoàng Thùy bỏ casting Victoria's Secret

TPO - Á hậu Hoàng Thùy cho biết do không đáp ứng được điều kiện là cư dân hoặc đủ pháp lý để làm việc tại Mỹ nên đã quyết định không nộp hồ sơ casting cho Victoria's Secret.

Ngày 16/5, Á hậu Hoàng Thùy chia sẻ về câu chuyện liên quan đến đợt tuyển chọn mở của Victoria's Secret. Trước đó, cô thông báo tham gia casting online của Victoria's Secret. Tuy nhiên, người đẹp không thông báo kết quả của vòng casting này khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Hoàng Thùy cho biết vào ngày 2/4, khi Victoria's Secret đăng tải thông báo về việc tổ chức casting mở cho show diễn mới, cô cảm thấy rất hào hứng, vì sau hơn 15 năm, đây là lần hiếm hoi Victoria's Secret mở hình thức tuyển chọn rộng rãi cho cộng đồng, thay vì chỉ casting trực tiếp với những người mẫu quốc tế chuyên nghiệp như trước đây.

Hoàng Thùy bỏ casting Victoria's Secret do không đủ điều kiện.

Đến ngày 6/4, Victoria's Secret mở cổng đăng ký trên website và công bố đầy đủ các điều kiện tham gia. Trong đó, các ứng viên cần đáp ứng các điều kiện bao gồm đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc công ty quản lý, không cần là người mẫu chuyên nghiệp, là cư dân hợp pháp tại Mỹ và đủ điều kiện pháp lý để làm việc tại Mỹ.

Hoàng Thùy cho biết sau khi nhận ra bản thân chưa đáp ứng điều kiện là cư dân và đủ điều kiện pháp lý làm việc tại Mỹ theo yêu cầu nên đã không nộp hồ sơ casting.

Hoàng Thùy nói dù chưa đủ điều kiện tham gia ở thời điểm hiện tại nhưng cô vẫn tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho bản thân nếu trong tương lai có cơ hội phù hợp hơn.

“Tôi nghĩ rằng việc hướng tới một mục tiêu hay một giấc mơ là điều hoàn toàn tích cực. Có thể hiện tại tôi chưa đủ điều kiện hoặc chưa có cơ hội phù hợp, nhưng quá trình cố gắng luôn giúp mỗi người trở nên tốt hơn mỗi ngày. Với tôi, điều quan trọng không chỉ là kết quả, mà còn là tinh thần và quá trình dám cố gắng, dám theo đuổi mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân”, cô nói.

Hoàng Thùy nói giấc mơ Victoria’s Secret đã theo cô suốt 14 năm, kể từ những ngày đầu bước chân vào nghề. Cô nhấn mạnh mục tiêu không đơn thuần là tham gia một đợt tuyển chọn, mà là tìm cơ hội thông qua các công ty quản lý quốc tế, đặc biệt là IMG Models - đơn vị quản lý có mối liên kết chặt chẽ với Victoria’s Secret trong việc phát triển và cung cấp người mẫu.

Trong khi Hoàng Thùy không đủ điều kiện tham gia casting thì Á hậu Trương Tri Trúc Diễm đã vượt qua vòng casting online và tham gia vòng tuyển chọn trực tiếp của Victoria's Secret tại Los Angeles, Mỹ hôm 14/5.

Tuy nhiên, màn catwalk của cô ở buổi casting nhận về những phản ứng tiêu cực. Nhiều khán giả nhận xét Trúc Diễm đi loạng choạng, bàn chân chưa vững, không bám sàn.

Trước những ý kiến trái chiều, Trúc Diễm cho biết lúc bước ra pose đầu tiên, một bên quai giày của cô bị lỏng gần như bung ra nên người đẹp cảm thấy hơi khớp. "Tôi đã hoàn thành phần walk tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó", cô nói. Trúc Diễm cũng cho biết sẽ đón nhận góp ý của mọi người để rèn luyện thêm.

Ngoài Trúc Diễm, người đẹp Việt khác cũng được mời tham gia casting của Victoria's Secret tại Mỹ đó là Tú Ny. Tú Ny, sinh năm 1997, quê Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Cô có gương mặt hài hòa, số đo ba vòng lần lượt là 80-59-90 cm. Tú Ny từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 nhưng không đi sâu. Năm 2025, cô sang Singapore sống, sau đó qua Mỹ.

Khi hoạt động trong nước, Tú Ny là học trò của Võ Hoàng Yến. Cô từng tham gia loạt show diễn của các nhà thiết kế tên tuổi và chương trình thời trang quy mô như Vietnam International Fashion Week.

Sau vòng casting trực tiếp, các ứng được đi tiếp sẽ vào vòng ba - trình diễn catwalk dưới ánh sáng cường độ cao để giành suất trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 và ký hợp đồng với IMG Models.