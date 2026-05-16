Hai hoa hậu Trung Quốc bị chê làm lố ở Cannes

TPO - Hai hoa hậu Trung Quốc bị chê làm màu khi đeo sash, vương miện lên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026. Cố tình gây chú ý nhưng hai người đẹp vẫn bị cánh săn ảnh ngó lơ.
Trong ngày thứ 4 ở Liên hoan phim Cannes 2026, người đẹp Zhao Na - Miss Universe Asia 2025 tới tham dự lễ công chiếu bộ phim Karma. Cô diện bộ váy dạ hội đính kết lấp lánh, đeo sash trong suốt quá trình di chuyển từ khách sạn tới thảm đỏ.
Zhao Na chọn phong cách trang điểm sang trọng, búi tóc thanh lịch. Nhan sắc của người đẹp Trung Quốc nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp. Zhao Na được xem là đại diện xuất sắc nhất mà Trung Quốc cử tới đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ những năm gần đây. Cô đã lọt vào top 12 chung cuộc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ châu Á.
Dù tỏa sáng với nhan sắc thanh lịch nhưng việc Zhao Na đeo sash lên thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất hành tinh vẫn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô sợ không ai nhận ra mình. Trước đó, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch cũng đeo sash Miss Universe khi xuất hiện trong ngày khai mạc Liên hoan phim Cannes. Nhiều người cho rằng Fatima xuất hiện mờ nhạt, không được chú ý trên thảm đỏ. Một số bình luận còn chỉ ra rằng Fatima bị các tay máy ngó lơ.
Màn xuất hiện của Victoria Kjær Theilvig nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Cô được nhận xét xinh đẹp như búp bê với vẻ đẹp cổ điển đầy cuốn hút.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ 2024, Victoria Kjær Theilvig tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu ở quê nhà.
Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2022 Isabella Menin tiếp tục ghi điểm với bộ váy màu đen kiểu dáng cổ điển, sang trọng. Cô được nhận xét là một trong những người đẹp mặc đẹp nhất Liên hoan phim Cannes năm nay.
Isabella Menin khoe dáng quyến rũ bên bờ biển nước Pháp.