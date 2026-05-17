Dàn đại sứ là hoa hậu, nghệ sĩ đổ bộ giải Golf Non sông một dải

Duy Nam - Trạch Dương

TPO - Bên cạnh Hoa hậu Hà Trúc Linh, giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 còn có sự đồng hành của dàn nghệ sĩ, người đẹp như Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, Bùi Thùy Nhiên, Huyền Cơ, á vương Minh Toại...

Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST cùng sân Golf Long Thành, Golf Pro tổ chức ngày 24/5 có sự tham dự của dàn đại sứ là các hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ.

Bên cạnh Hoa hậu Hà Trúc Linh, giải chào đón dàn đại sứ đồng hành gồm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, người đẹp Bùi Thùy Nhiên, Trần Thị Huyền Cơ, Võ Thị Thanh Bình, Trần Nguyễn Phương Thy và á vương Minh Toại.

Dàn đại sứ đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân được biết đến là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động của báo Tiền Phong. Cô từng đảm nhận vai trò MC tại họp báo Giải Tiền Phong Half Marathon 2025. Trước đó, Mỹ Vân cũng tham gia đồng hành cùng các giải đấu như Pickleball Việt Nam 2025.

Chia sẻ về việc đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026, Mỹ Vân thể hiện sự vinh dự, tự hào. "Tôi đã đồng hành cùng nhiều sự kiện của báo Tiền Phong và các giải đấu do báo tổ chức không đơn thuần chỉ là giải thể thao mà luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm xã hội và những đóng góp cho cộng đồng", cô nói.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Năm nay tôi được biết ban tổ chức tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm cộng đồng thông qua chương trình xây nhà tình nghĩa dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đồng Nai. Đó là những sự kiện ý nghĩa mà những người trẻ như chúng tôi luôn mong muốn được góp mặt".

Trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, dàn người đẹp gồm Bùi Thùy Nhiên, Trần Thị Huyền Cơ, Võ Thị Thanh Bình, Trần Nguyễn Phương Thy cũng tích cực đồng hành cùng báo Tiền Phong trong nhiều sự kiện xã hội ý nghĩa.

Trước đó, các người đẹp góp mặt ở nhiều sự kiện từ thiện, xã hội của báo Tiền Phong. Họ bày tỏ sự ấn tượng vì những sự kiện thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức luôn tạo được tác động lớn đối với cộng đồng, xã hội.

"Điều quan trọng của các giải đấu này không phải nằm ở quy mô hình thức hay thành tích thi đấu, mà là giá trị cộng đồng được tạo ra sau mỗi mùa giải. Sau mỗi giải đấu, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ hơn. Đó là những giá trị lâu dài mà chúng ta cùng hướng đến", người đẹp Võ Thị Thanh Bình chia sẻ.

Á vương Mr World Vietnam Minh Toại cũng bày tỏ sự háo hức khi đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026. Á vương cho biết anh ấn tượng với quy mô và ý nghĩa của các sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức trong nhiều năm qua.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao dành cho cộng đồng golfer mà đang từng bước được xây dựng thành hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn.

Điều ban tổ chức hướng đến không nằm ở việc tổ chức một giải golf đơn thuần, mà là tạo sân chơi có khả năng kết nối cộng đồng doanh nhân, golfer, cơ quan báo chí và các đơn vị đồng hành để cùng nhau thực hiện những hoạt động thiết thực cho xã hội.

Bước sang năm 2026, khi đất nước đi qua 51 năm hòa bình và phát triển, đồng thời đúng dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác, ban tổ chức xác định Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 cần tiếp tục được nâng tầm không chỉ về chất lượng tổ chức mà còn ở chiều sâu giá trị xã hội.

