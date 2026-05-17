Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe khách 29 chỗ lao xuống vực ở Tuyên Quang, có người tử vong

Phú Nguyễn

TPO - Một xe khách lao xuống vực tại xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang khiến ít nhất 1 người tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 17/5. Xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Tuyên Quang khi di chuyển đến khu vực xã Thổ Bình (cũ), nay thuộc xã Bình An thì bất ngờ lao xuống vực bên đường.

Tại hiện trường, phương tiện bị biến dạng phần đầu và đuôi xe, lực lượng chức năng đã có mặt để tổ chức cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và hỗ trợ các nạn nhân.

tuyen-quang2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Ma Văn Lâm – Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 1 người tử vong.

“Lực lượng Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Chúng tôi đang triển khai các công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường”, ông Lâm cho hay.

Hiện số lượng hành khách trên xe cùng thiệt hại cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #tai nạn #xe khách tai nạn #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe