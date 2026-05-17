Xã hội

‘Tư lệnh ngành’ nghiêm túc kiểm điểm, chịu trách nhiệm nếu chậm ban hành văn bản

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết.

'Tư lệnh ngành' trực tiếp chỉ đạo, không ủy quyền cấp phó

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Văn bản số 520 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.

Liên quan đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, Thủ tướng đã có chỉ đạo tại Công điện số 36 ngày 25/4 và Thông báo số 245 ngày 12/5.

Tuy nhiên, đến nay một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể, các tư lệnh ngành được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp (không được ủy quyền cho cấp phó) chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ.

Đồng thời, cần trực tiếp trao đổi, thống nhất với bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Bộ trưởng trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn

Đối với 19 nghị định, quyết định của Thủ tướng quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026 trở về trước, các tư lệnh ngành có trách nhiệm: Hoàn thiện hồ sơ, trình các văn bản chưa trình; khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các bộ, cơ quan ngang bộ: Giao bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.

Với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất: Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết khẩn trương rà soát các nội dung giao quy định chi tiết và chủ động tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng, thời hạn trình, ban hành theo đúng quy định.

