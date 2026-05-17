Đón mưa dông liên tiếp, thời tiết miền Bắc mát dịu trọn tuần

TPO - Ngày và đêm nay (17/5), miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều tối nay.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, đêm qua và sáng sớm nay (17/5), khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông rải rác, một số nơi có mưa to trên 80mm như Đàm Thủy (Cao Bằng) 178.6mm, Quỳnh Phụ (Hưng Yên) 105.6mm, Trực Đạo (Ninh Bình) 109.8mm.

Dự báo ngày và đêm 17/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có thể xuất hiện mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, thời tiết miền Bắc mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi dưới 24 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo những ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trời mát mẻ, riêng từ đêm 18/5-22/5 có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.