Bờ kè sạt lở nghiêm trọng, dân làng phải di tản mỗi khi mưa lớn

TPO - Bờ kè suối Ngòi Hút tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hơn 30 hộ dân tại đây. Cứ mỗi trận mưa lớn, bà con phải di tản ra khỏi nhà vì lo sợ nước suối dâng cao, kéo sập nhà cửa.

Hoàn lưu bão số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề đối với xã Phong Dụ Thượng, đặc biệt là 28 hộ dân sống ven suối Ngòi Hút thuộc thôn Làng Chạng. Bờ kè phía sau các ngôi nhà này bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu có mưa lũ vẫn trực chờ khiến cuộc sống của người dân luôn bất an.

Ngày 16/5, có mặt tại thôn Làng Chạng, phóng viên ghi nhận đoạn kè dài khoảng 900m bị sạt sụt, nhiều mảng bê tông, rọ đá, đá cuội... bị dòng nước lũ đánh sập vẫn ngổn ngang dưới lòng suối. Cả một dãy dài các ngôi nhà nằm chênh vênh trơ móng, một phần bị sạt trượt xuống suối, bờ kè nhiều đoạn nứt gãy, hở hàm ếch, để lại bờ đất trơ trọi, dễ bị sạt lở trước bất kỳ đợt mưa nào tiếp theo.

Khu vực sạt lở đe doạ trực tiếp cuộc sống của 28 hộ dân thôn Làng Chạng.

Theo phản ánh của người dân, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10 khiến lũ suối Ngòi Hút dâng cao 4 - 5 m ào ạt đổ về, tiếng nước lẫn tiếng đá lăn rầm rập, tạo nên âm thanh rợn người.

Toàn bộ diện tích đất, nhà ở, công trình phụ như chuồng trại, nhà vệ sinh, cây cối, vật nuôi của các hộ dân bị đánh bật khỏi nền đất, trôi lềnh bềnh theo dòng nước đục ngầu. Đất đai, kè đá, kè bê tông bị "xé toạc", từng mảng taluy âm sạt lở đe doạ cuộc sống người dân.

Hình ảnh sạt lở thời điểm sau hoàn lưu cơn bão số 10.

Sống hơn 10 năm bên dòng suối Ngòi Hút, chứng kiến nhiều trận lũ lớn nhưng ông Hoàng Văn Tuấn vẫn còn bàng hoàng: “Chưa bao giờ thấy lũ lớn như vậy. Từ hôm đó, cứ nghe có mưa là gia đình tôi chuẩn bị phương án sơ tán”.

Dành dụm phấn đấu xây ngôi nhà 2 tầng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng từ năm 2022, sau đó đầu tư thêm 70 triệu đồng để gia cố khu đất bằng kè bê tông, vậy mà chỉ sau vài giờ, toàn bộ công trình phụ và bức tường bê tông tưởng chừng vững chắc đã bị lũ cuốn sạch, trơ phần móng nhà.

Hơn nửa năm sau cơn lũ, đến giờ người dân vẫn thấp thỏm lo ngại do bờ kè chưa được khắc phục.

"Giờ vết sạt sau nhà hở hàm ếch, gia đình đã gia cố tạm, nhưng thiên tai ngày càng khắc nghiệt, gia đình rất lo lắng", ông Tuấn chia sẻ.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Trần Thị Thiều nghẹn ngào: “Gia đình bị lũ cuốn mất phòng ở, nhà vệ sinh, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tôi không biết bao giờ mới dám sửa lại nhà. Mỗi lần mưa lớn là cả nhà không dám ngủ, chuẩn bị sẵn đồ đạc đi ở nhờ vì lo sợ nước dâng cao khiến sập nhà. Chúng tôi rất mong Nhà nước có phương án xây kè để bảo vệ tài sản và tính mạng người dân”.

Chị Thiều nghẹn ngào vì nhà cửa bị lũ cuốn, sạt lở đe doạ hàng ngày.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau mưa lũ, dòng suối Ngòi Hút giờ rộng thêm hàng chục mét, dù nhiều hộ dân đã chủ động kè rọ đá, đổ bê tông nhưng vẫn bị cuốn trôi hết. Riêng khu vực bờ kè qua thôn Làng Chạng có chiều dài khoảng 2.000m, có đến 900m bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí xói sâu vào đất sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến 28 hộ dân.

Nếu không xử lý kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, đe doạ tính mạng người dân và làm phát sinh chi phí khắc phục rất lớn. "Địa phương đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc khẩn cấp đầu tư xây dựng kè chống sạt lở suối Ngòi Hút đoạn qua khu vực thôn Làng Chạng, đặc biệt khu vực cầu Phong Dụ Thượng với chiều dài 900m, kinh phí dự tính khoảng 29 tỷ đồng, nhằm ổn định dân cư, tạo điều kiện nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội".

Người dân mong ngóng sớm được đầu tư kè chống sạt lở để được yên ổn cuộc sống.

Trước mắt, địa phương kiến nghị tỉnh tạo điều kiện để 28 hộ dân tại khu vực kè sạt lở được lấy đá, sỏi dưới suối để đắp kè rọ đá, bảo vệ đất, nhà ở, công trình phụ cùng các tài sản khác trước mùa mưa lũ kéo dài.

Ngoài ra, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để xã thanh thải dòng chảy, nắn dòng chảy về chính giữa suối theo hiện trạng ban đầu, mua kè rọ đá các vị trí sạt lở taluy âm để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Khoa cho biết thêm.