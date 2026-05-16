4 học sinh bị cuốn trôi khi tắm sông ở Đắk Lắk

TPO - Trong lúc rủ nhau ra sông tắm, 4 học sinh ở xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) không may bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 em, học sinh còn lại đang được tìm kiếm.

Tối 16/5, lãnh đạo xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang huy động nhiều lực lượng để tiếp tục tìm kiếm học sinh còn mất tích trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1.

Nơi các em tắm sông rồi bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi, cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ) rủ nhau đến tắm tại sông Bánh Lái. Các em hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và Trường THCS Tây Sơn.

Trong lúc tắm sông, cả 4 em không may bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều người dân địa phương cũng hỗ trợ soi đèn, rà dọc khu vực lòng sông để tìm kiếm các em.

Đến hơn 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể 3 học sinh. Một em còn lại vẫn đang mất tích, công tác tìm kiếm đang được triển khai.