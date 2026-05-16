Thái Nguyên đồng loạt khởi công 5 dự án lớn, tổng mức đầu tư 7.345 tỷ đồng

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Lễ khởi công, động thổ 5 dự án lớn chào mừng, với tổng mức đầu tư khoảng 7.345 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh sẽ tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án chào mừng.

Theo đó, các lễ khởi công, động thổ sẽ được tổ chức đồng loạt từ 8h ngày 19/5/2026 tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức khởi công Dự án Khu tổ hợp văn hóa thể dục thể thao sân gôn Quân Chu (xã Quân Chu) do Công ty cổ phần Đầu tư Golf Le Mont làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 90 ha, với 18 hố golf, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cũng tại xã Quân Chu, Dự án Khu tổ hợp Nhà máy sản xuất chè và vùng nguyên liệu chè hữu cơ sẽ được khởi công. Dự án do Công ty cổ phần Chè Quân Chu làm chủ đầu tư với quy mô 335 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng

Tại phường Vạn Xuân sẽ khởi công Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2, do Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 35 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 3.825 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Dự án Khu đô thị City Home (phường Vạn Xuân) do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn BNB và Công ty TNHH Ciputra Thái Nguyên làm chủ đầu tư cũng sẽ khởi công. Dự án có quy mô hơn 48 ha, với tổng vốn đầu tư trên 1.215 tỷ đồng.

Cũng trong dịp này, Thái Nguyên sẽ tổ chức động thổ Dự án Trường liên cấp Tiểu học - THCS Linh Sơn do Quân khu 1 làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 3,18 ha với tổng vốn đầu tư 105 tỷ đồng tại Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng.

Tổng mức đầu tư 5 dự án trên khoảng 7.345 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, đây là các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.