Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thái Nguyên đồng loạt khởi công 5 dự án lớn, tổng mức đầu tư 7.345 tỷ đồng

Thanh Hiếu

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Lễ khởi công, động thổ 5 dự án lớn chào mừng, với tổng mức đầu tư khoảng 7.345 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh sẽ tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án chào mừng.

Theo đó, các lễ khởi công, động thổ sẽ được tổ chức đồng loạt từ 8h ngày 19/5/2026 tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức khởi công Dự án Khu tổ hợp văn hóa thể dục thể thao sân gôn Quân Chu (xã Quân Chu) do Công ty cổ phần Đầu tư Golf Le Mont làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 90 ha, với 18 hố golf, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

photo-1771844491788-1771844492109318036018.jpg
Thái Nguyên sẽ khởi công 5 dự án lớn với tổng mức đầu tư 7.345 tỷ đồng

Cũng tại xã Quân Chu, Dự án Khu tổ hợp Nhà máy sản xuất chè và vùng nguyên liệu chè hữu cơ sẽ được khởi công. Dự án do Công ty cổ phần Chè Quân Chu làm chủ đầu tư với quy mô 335 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng

Tại phường Vạn Xuân sẽ khởi công Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2, do Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 35 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 3.825 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Dự án Khu đô thị City Home (phường Vạn Xuân) do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn BNB và Công ty TNHH Ciputra Thái Nguyên làm chủ đầu tư cũng sẽ khởi công. Dự án có quy mô hơn 48 ha, với tổng vốn đầu tư trên 1.215 tỷ đồng.

Cũng trong dịp này, Thái Nguyên sẽ tổ chức động thổ Dự án Trường liên cấp Tiểu học - THCS Linh Sơn do Quân khu 1 làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 3,18 ha với tổng vốn đầu tư 105 tỷ đồng tại Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng.

Tổng mức đầu tư 5 dự án trên khoảng 7.345 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, đây là các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Khởi công dự án #Sinh nhật Bác

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe