Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội tăng cường phòng chống cháy nổ sau sự cố cháy xe buýt trên phố Lý Thường Kiệt

Phùng Linh

TPO - Sáng 16/5, ngay sau sự cố xe buýt bất ngờ bốc cháy trên phố Lý Thường Kiệt, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội đã khẩn trương yêu cầu các đơn vị vận tải rà soát kỹ thuật, tăng cường phòng chống cháy nổ trên toàn hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị.

Sau vụ cháy xe buýt xảy ra trên phố Lý Thường Kiệt sáng 16/5, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng chống cháy nổ đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

z7831226427854-634b010b368673ca07b4c63ec7fd6a80.jpg
Xe buýt tuyến 03A biển kiểm soát 29B-193.15 đã xảy ra cháy khi lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt.

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại các nhà ga, depot, bãi đỗ và trong quá trình vận hành, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố đề nghị các doanh nghiệp xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố.

Các công ty được yêu cầu tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra an toàn phương tiện, đoàn tàu trước khi vận hành. Trong đó, các bộ phận như bình ắc quy, pin, bình khí phải được kiểm tra, bảo trì thường xuyên đúng quy định.

Đơn vị vận tải phải giám sát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật, chỉ đưa phương tiện, đoàn tàu đủ điều kiện an toàn ra hoạt động. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, thay thế các bình cứu hỏa đã hết hạn (nếu có) trên xe buýt, đoàn tàu, nhà ga.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải niêm yết nội quy phòng chống cháy nổ, biển cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại nơi có nguy cơ cao (văn phòng, nhà xưởng, bãi đỗ xe, depot, nhà ga) và dán sơ đồ, biển chỉ dẫn thoát nạn. Các công ty cần tổ chức tập huấn kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy; kịp thời rà soát thiếu sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trung tâm cũng giao bộ phận Kiểm tra, giám sát tăng cường thanh tra công tác phòng cháy chữa cháy; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa phương tiện, đoàn tàu không đảm bảo chất lượng, bình cứu hỏa hết hạn sử dụng vào hoạt động trên tuyến.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng 16/5, một chiếc xe buýt đang di chuyển trên phố Lý Thường Kiệt (hướng đi Quang Trung – Bà Triệu, thuộc phường Cửa Nam) thì bất ngờ bốc cháy ở phần đuôi xe. Ngọn lửa lan nhanh khiến hành khách và người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an cơ sở nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông qua phố Lý Thường Kiệt để đảm bảo an toàn, giúp giao thông khu vực tương đối ổn định trở lại.

Vụ việc không gây thương vong. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Phùng Linh
#Hà Nội #cháy nổ #phòng cháy #Cháy xe buýt #Phòng cháy trên xét buýt #Phòng cháy trên tàu điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe