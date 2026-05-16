Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dính loạt lỗi trên cao tốc, một tài xế cùng chủ xe bị phạt 43 triệu đồng

Thái Lâm

TPO - Chạy quá tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng), một tài xế còn bị phát hiện sử dụng giấy phép lái xe hết hạn. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe lên tới 43 triệu đồng.

Ngày 16/5, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

z7832721505541-469276c7051c9e5452b78a9c546fb2d1-123.jpg
Chạy quá tốc độ trên cao tốc, tài xế TPHCM bị xử lý hàng loạt lỗi.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.G.A. (SN 1990, trú TPHCM) điều khiển ô tô biển số 51L-003.30 chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h.

Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định người này còn sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn dưới 1 năm. Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngoài ra, chủ phương tiện là T.R.T. cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 43 triệu đồng.

Thái Lâm
#Vượt tốc độ trên cao tốc #sử dụng giấy phép lái xe hết hạn #trừ điểm bằng lái #giữ xe 7 ngày #cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo #tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe