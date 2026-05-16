Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rào các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt ở TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Ngành đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương rào đóng, xóa bỏ thêm các lối đi tự mở nguy hiểm trên tuyến Bắc - Nam qua TP. Huế. Các vị trí này nằm ở đoạn cong, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Ngày 16/5, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên phối hợp với các cơ quan chức năng tại TP. Huế tổ chức rào đóng, xóa bỏ thêm 2 lối đi tự mở nguy hiểm băng ngang qua tuyến đường sắt Bắc - Nam, nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và cộng đồng dân cư khu vực dọc tuyến.

rao-dong-duong-ngang-tu-mo-qua-duong-sat-1.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức rào đóng thêm các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt ở TP. Huế.

Hai vị trí được rào đóng gồm điểm Km 670+510 thuộc phường Phong Thái và Km 682+920, phường Hương An. Theo đơn vị quản lý đường sắt, đây đều là những vị trí nằm trên đoạn cong, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Đại diện Phòng Kỹ thuật an toàn Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, trước khi triển khai xóa bỏ các lối đi tự mở, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời hướng dẫn sử dụng các đường ngang hợp pháp để bảo đảm an toàn.

rao-dong-duong-ngang-tu-mo-qua-duong-sat-2.jpg
Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế đã xóa bỏ được 52/90 đường ngang, lối đi tự mở nguy hiểm.

Việc thi công rào đóng được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động chạy tàu và nhận được sự đồng thuận từ chính quyền, người dân địa phương.

Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, việc chủ động xóa bỏ các lối đi tự mở không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt mà còn từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế dài khoảng 112km hiện còn 38 lối đi tự mở, sau khi đã xóa bỏ được 52/90 lối tồn tại trước đó. Nhiều lối đi tự mở còn lại không có rào chắn, thiếu biển cảnh báo và khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Ngọc Văn
#đường sắt Huế #lối đi tự mở #an toàn đường sắt #rào đóng lối đi #đường sắt Bắc Nam #tai nạn đường sắt #hành lang đường sắt #Công ty Đường sắt Bình Trị Thiên #nguy hiểm #thiếu biển cảnh báo #khuất tầm nhìn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe