Rào các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt ở TP. Huế

TPO - Ngành đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương rào đóng, xóa bỏ thêm các lối đi tự mở nguy hiểm trên tuyến Bắc - Nam qua TP. Huế. Các vị trí này nằm ở đoạn cong, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Ngày 16/5, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên phối hợp với các cơ quan chức năng tại TP. Huế tổ chức rào đóng, xóa bỏ thêm 2 lối đi tự mở nguy hiểm băng ngang qua tuyến đường sắt Bắc - Nam, nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và cộng đồng dân cư khu vực dọc tuyến.

Lực lượng chức năng tổ chức rào đóng thêm các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt ở TP. Huế.

Hai vị trí được rào đóng gồm điểm Km 670+510 thuộc phường Phong Thái và Km 682+920, phường Hương An. Theo đơn vị quản lý đường sắt, đây đều là những vị trí nằm trên đoạn cong, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Đại diện Phòng Kỹ thuật an toàn Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, trước khi triển khai xóa bỏ các lối đi tự mở, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời hướng dẫn sử dụng các đường ngang hợp pháp để bảo đảm an toàn.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế đã xóa bỏ được 52/90 đường ngang, lối đi tự mở nguy hiểm.

Việc thi công rào đóng được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động chạy tàu và nhận được sự đồng thuận từ chính quyền, người dân địa phương.

Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, việc chủ động xóa bỏ các lối đi tự mở không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt mà còn từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế dài khoảng 112km hiện còn 38 lối đi tự mở, sau khi đã xóa bỏ được 52/90 lối tồn tại trước đó. Nhiều lối đi tự mở còn lại không có rào chắn, thiếu biển cảnh báo và khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.