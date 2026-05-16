Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lập quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Sở Xây dựng Nghệ An vừa đề xuất UBND tỉnh tiếp tục giao đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, tạo cơ sở triển khai dự án có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng.

Ngày 16/5, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc và phục vụ triển khai các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Đến nay, nhiều thủ tục quan trọng liên quan đến dự án đã được triển khai. UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vinh và điều chỉnh Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò cùng khu vực hai bên tuyến đường này. HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục đầu tư. Trong đó, chính quyền phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An được giao tổ chức thực hiện dự án.

16-2246.jpg
Khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Theo đề xuất, việc tiếp tục lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 sẽ là cơ sở để triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính tỉnh theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích khoảng 45ha tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí huy động vốn, vận hành và bảo trì sau đầu tư.

Trung tâm hành chính tỉnh được quy hoạch để phục vụ nhu cầu làm việc tập trung của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành cấp tỉnh, đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 2.127 cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 194.900 m², gồm các khối nhà làm việc tập trung cho cơ quan nhà nước cấp tỉnh, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách, khu an ninh – hậu cần cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.

Thu Hiền
#Nghệ An #Trung tâm hành chính #quy hoạch #dự án lớn #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe