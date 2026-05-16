Lập quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An

TPO - Sở Xây dựng Nghệ An vừa đề xuất UBND tỉnh tiếp tục giao đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, tạo cơ sở triển khai dự án có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng.

Ngày 16/5, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc và phục vụ triển khai các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Đến nay, nhiều thủ tục quan trọng liên quan đến dự án đã được triển khai. UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vinh và điều chỉnh Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò cùng khu vực hai bên tuyến đường này. HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục đầu tư. Trong đó, chính quyền phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An được giao tổ chức thực hiện dự án.

Khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Theo đề xuất, việc tiếp tục lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 sẽ là cơ sở để triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính tỉnh theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích khoảng 45ha tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí huy động vốn, vận hành và bảo trì sau đầu tư.

Trung tâm hành chính tỉnh được quy hoạch để phục vụ nhu cầu làm việc tập trung của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành cấp tỉnh, đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 2.127 cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 194.900 m², gồm các khối nhà làm việc tập trung cho cơ quan nhà nước cấp tỉnh, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách, khu an ninh – hậu cần cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.