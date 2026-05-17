Cận cảnh Di tích Bến K15 huyền thoại vừa được khánh thành ở Đồ Sơn

Bến K15 nằm dưới chân đồi Nghinh Phong, thuộc bán đảo Đồ Sơn (Hải Phòng) có vị trí đặc biệt, phía trước là biển lớn, phía sau là đồi núi che chắn kín đáo và thuận lợi cho các hoạt động bí mật. Chính điều kiện địa lý tự nhiên này đã khiến nơi đây được lựa chọn là điểm xuất phát của những con tàu không số - lực lượng nòng cốt của tuyến vận tải chiến lược trên biển, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam.

