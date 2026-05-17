Cận cảnh Di tích Bến K15 huyền thoại vừa được khánh thành ở Đồ Sơn

TPO - Quần thể Di tích quốc gia Bến K15 vừa được TP Hải Phòng tu bổ, tôn tạo, đầu tư hơn 234,5 tỷ đồng xây dựng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tàu không số, khuôn viên cảnh quan... góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.
Bức phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, mô phỏng tàu không số và các chiến sĩ trong khuôn viên di tích.
Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Bến K15 được tôn tạo, tu bổ và đưa vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển, nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đây cũng là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa và du lịch phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.
Bến K15 nằm dưới chân đồi Nghinh Phong, thuộc bán đảo Đồ Sơn (Hải Phòng) có vị trí đặc biệt, phía trước là biển lớn, phía sau là đồi núi che chắn kín đáo và thuận lợi cho các hoạt động bí mật. Chính điều kiện địa lý tự nhiên này đã khiến nơi đây được lựa chọn là điểm xuất phát của những con tàu không số - lực lượng nòng cốt của tuyến vận tải chiến lược trên biển, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam.