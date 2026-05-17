Xã hội

Cận cảnh Di tích Bến K15 huyền thoại vừa được khánh thành ở Đồ Sơn

Nguyễn Hoàn

TPO - Quần thể Di tích quốc gia Bến K15 vừa được TP Hải Phòng tu bổ, tôn tạo, đầu tư hơn 234,5 tỷ đồng xây dựng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tàu không số, khuôn viên cảnh quan... góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo tổng thể khu Di tích Bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng) vừa được UBND TP Hải Phòng khánh thành, đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thành phố, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.
Quần thể khu di tích Bến K15 được xây dựng trên khuôn viên rộng 2,28ha với nhiều hạng mục chính: Tu bổ, tôn tạo, xây dựng tổng thể khuôn viên, cổng, đài tượng niệm, sân quảng trường, cầu tàu kết hợp điểm thả hoa đăng...
Bức phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, mô phỏng tàu không số và các chiến sĩ trong khuôn viên di tích.
Ngoài ra, quần thể di tích còn được TP Hải Phòng đầu tư xây dựng đền thờ các anh hùng liệt sĩ, nhà quản lý di tích, kè đá lấn biển, hệ thống điện, thoát nước, công viên cây xanh cảnh quan...
Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Bến K15 được tôn tạo, tu bổ và đưa vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển, nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đây cũng là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa và du lịch phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.
Các cựu chiến sĩ hải quân, cựu quân nhân, người thân và du khách thập phương tới Bến K15 tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Nhìn từ trên cao, quần thể Di tích quốc gia Bến K15 nằm ở cuối bán đảo Đồ Sơn. Xung quanh quần thể di tích là khu vực cảnh quan ven biển, nơi có nhiều dự án đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng đã, đang và sắp triển khai tạo nên chuỗi các hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc cho Đồ Sơn.

Bến K15 nằm dưới chân đồi Nghinh Phong, thuộc bán đảo Đồ Sơn (Hải Phòng) có vị trí đặc biệt, phía trước là biển lớn, phía sau là đồi núi che chắn kín đáo và thuận lợi cho các hoạt động bí mật. Chính điều kiện địa lý tự nhiên này đã khiến nơi đây được lựa chọn là điểm xuất phát của những con tàu không số - lực lượng nòng cốt của tuyến vận tải chiến lược trên biển, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam.

#Hải Phòng #Bến K15 #Di tích quốc gia Bến K15 #đoàn tàu không số #Đường Hồ Chí Minh trên biển #anh hùng liệt sĩ

