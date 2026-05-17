Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý do Chủ tịch HĐQT cùng nhiều nhân sự chủ chốt của PC1 bị bắt

Minh Đức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, cùng 6 cá nhân khác để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Các cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam gồm 7 bị can, trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 bị khởi tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

screen-shot-2026-05-17-at-111443.png
Bị can Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1.

Cùng bị khởi tố về hai tội danh trên còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; Ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh (công ty con của PC1); bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng PC1.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát (Công ty con của PC1), để điều tra tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1 và ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc PC1 hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

PC1 tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, từng tham gia thi công hàng chục nghìn km đường dây điện từ 110 kV, 220 kV đến 500 kV. Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ năm 2005 và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM từ cuối năm 2016. Sau quá trình tái cơ cấu và mở rộng hoạt động, công ty phát triển thêm các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng và bất động sản.

Minh Đức
#Khởi tố và điều tra PC1 #Sai phạm kế toán và tham ô #Ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp #Tái cơ cấu và phát triển PC1 #Chính sách cổ phần hóa và quản trị doanh nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe