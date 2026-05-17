Hỏi mua 10 quả trứng rồi giật dây chuyền vàng của chủ quán

Thu Hiền

TPO - Lợi dụng lúc chủ quán đang lấy trứng gà cho khách, Nguyễn Trung Sáng bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy. Chỉ sau 24 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngày 17/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Sáng (SN 1996), trú phường Trường Vinh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, Sáng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Trung Sáng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào sáng 11/5, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Trung Sáng điều khiển xe máy đến một ki ốt trên đường Lê Hồng Sơn, phường Trường Vinh rồi giả vờ hỏi mua 10 quả trứng gà.

Khi nữ chủ quán đang lấy trứng đưa cho khách, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi gây án, Sáng tháo biển kiểm soát xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng. Đối tượng sau đó mang sợi dây chuyền vàng bán tại một cửa hàng vàng bạc trên đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Thành Vinh với số tiền 74,1 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù biết thời điểm gây án có đông người qua lại nhưng Nguyễn Trung Sáng vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi cướp giật, thể hiện sự liều lĩnh, manh động và coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.

Tang vật vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trường Vinh nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét. Chỉ sau 24 giờ, đến 16h ngày 12/5, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Trung Sáng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Sáng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

