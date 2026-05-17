Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn động

TPO - Kim Sa Rang đang trở thành tâm điểm sau khi một căn hộ đứng tên cô tại thành phố Gimpo bị cơ quan thuế Hàn Quốc kê biên. Thông tin Hoa hậu Hàn Quốc 2000 liên quan vụ nợ thuế gây chú ý vì nhiều năm cô sống kín tiếng, hiếm scandal của showbiz xứ kim chi.

Thông tin nữ Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sa Rang bị cơ quan thuế kê biên căn hộ tại thành phố Gimpo đang trở thành tâm điểm truyền thông. Không chỉ gây chú ý bởi giá trị tài sản lên tới khoảng 600 triệu won (gần 11 tỷ đồng), vụ việc còn khiến công chúng bất ngờ vì Kim Sa Rang từ lâu được xem là hình mẫu nghệ sĩ kín tiếng, giàu có và gần như miễn nhiễm với scandal trong giới giải trí.

Ở tuổi 48, mỹ nhân từng làm nên cơn sốt với Secret Garden bất ngờ xuất hiện trên mặt báo không phải vì một vai diễn mới hay sự kiện giải trí, mà bởi cáo buộc nợ thuế dẫn tới việc tài sản bị kê biên.

Với công chúng Hàn Quốc, nơi các vấn đề liên quan nghĩa vụ thuế luôn được nhìn nhận rất nghiêm khắc, đây không đơn thuần là sự cố tài chính cá nhân, mà còn là cú va chạm lớn với hình ảnh mà Kim Sa Rang xây dựng suốt hơn hai thập niên.

Toàn cảnh vụ kê biên tài sản

Chiều 15/5, nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Văn phòng Thuế Samseong thuộc quận Gangnam, Seoul tiến hành kê biên căn hộ đứng tên Kim Sa Rang tại thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Theo hồ sơ bất động sản được lan truyền, quyết định kê biên được thực hiện từ đầu tháng 4 do nữ diễn viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế quốc gia.

Theo quy định tại Hàn Quốc, cơ quan thuế có quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với cá nhân nợ thuế kéo dài nhằm bảo đảm khả năng thu hồi công nợ cho nhà nước. Căn hộ của Kim Sa Rang hiện bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng hoặc thế chấp cho đến khi khoản nợ được giải quyết.

Dù số tiền nợ thuế chưa được công bố, vụ việc vẫn nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội Hàn Quốc bởi căn hộ bị kê biên có giá thị trường khoảng 600 triệu won. Đây không phải bất động sản duy nhất của nữ diễn viên. Kim Sa Rang còn sở hữu căn hộ cao cấp tại Cheongdam-dong, khu vực được xem là “đất vàng” của giới tài phiệt và nghệ sĩ Seoul.

Một số ý kiến cho rằng khoản nợ thuế của Kim Sa Rang có thể chưa ở mức quá nghiêm trọng nên cơ quan chức năng chỉ phong tỏa một tài sản đủ giá trị bảo đảm. Trong khi đó, cũng có quan điểm nhận định vụ việc phản ánh tình trạng quản lý tài chính thiếu chặt chẽ, điều vốn không thường thấy ở những nghệ sĩ hạng A hoạt động lâu năm tại Hàn Quốc.

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là sự im lặng của Kim Sa Rang. Nữ diễn viên và công ty quản lý chưa đưa ra bất kỳ giải thích chính thức nào. Trong môi trường giải trí Hàn Quốc, nơi nghệ sĩ thường lập tức xin lỗi hoặc thanh minh khi xảy ra tranh cãi, việc giữ im lặng càng khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn.

Nhiều tờ báo Hàn Quốc nhận định đây là thời điểm nhạy cảm với Kim Sa Rang. Những năm gần đây, nữ diễn viên bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên YouTube và mạng xã hội sau thời gian dài hoạt động kín tiếng. Cô thường chia sẻ về cuộc sống cá nhân, chăm sóc nhà cửa, thú cưng và phong cách sống sang trọng. Thông tin bị kê biên tài sản tạo ra sự đối lập mạnh với hình ảnh hào nhoáng mà công chúng từng nhìn thấy.

Tại Hàn Quốc, bê bối thuế luôn là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với người nổi tiếng. Không ít nghệ sĩ từng lao đao vì các vụ truy thu hoặc điều tra thuế, kể cả khi chưa bị kết luận có hành vi trốn thuế. Công chúng Hàn Quốc thường xem nghĩa vụ thuế là thước đo trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng, bởi họ là những người có thu nhập cao và sức ảnh hưởng lớn.

Nhiều chuyên gia cho rằng trường hợp của Kim Sa Rang hiện chưa thể kết luận theo hướng tiêu cực. Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc từng bị truy thu do sai sót trong kê khai hoặc tranh cãi giữa cá nhân với cơ quan thuế về cách tính thu nhập, thay vì cố tình che giấu tài sản. Dư luận chờ phản hồi chính thức từ phía nữ diễn viên để hiểu rõ bản chất vụ việc.

Hoa hậu hiếm hoi rẽ sân thành công

Kim Sa Rang sinh năm 1978 và là một trong những trường hợp hiếm hoi thành công cả ở lĩnh vực sắc đẹp lẫn diễn xuất tại Hàn Quốc. Cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, thời điểm được xem là giai đoạn hoàng kim của các cuộc thi nhan sắc xứ kim chi. Ngay từ khi xuất hiện, Kim Sa Rang nổi bật nhờ chiều cao 1,73 m, gương mặt sắc sảo và thân hình gợi cảm khác biệt với hình mẫu nữ tính thường thấy thời bấy giờ.

Danh hiệu hoa hậu giúp cô bước chân vào ngành giải trí gần như ngay lập tức. Khác nhiều người đẹp chọn hướng MC hoặc quảng cáo, Kim Sa Rang theo đuổi con đường diễn xuất. Những vai diễn đầu tiên của cô không quá đình đám nhưng đủ giúp công chúng nhận ra đây không phải “bình hoa di động”.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Kim Sa Rang đến từ Secret Garden, bộ phim đình đám từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á vào năm 2010. Trong phim, cô vào vai Yoon Seul, nữ đạo diễn sang trọng, quyến rũ nhưng cô độc trong tình yêu. Dù không đảm nhận vai nữ chính, Kim Sa Rang vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ khí chất trưởng thành và phong cách thời trang nổi bật.

Thời điểm đó, nhiều khán giả Hàn Quốc đánh giá Kim Sa Rang đại diện cho hình mẫu phụ nữ thành đạt, độc lập và quyến rũ bậc nhất màn ảnh. Không sở hữu lượng phim đồ sộ như nhiều ngôi sao cùng thời, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều duy trì được sức hút riêng.

Điều đặc biệt là Kim Sa Rang gần như không bị cuốn vào guồng quay thị phi của showbiz Hàn Quốc. Trong hơn 20 năm hoạt động, cô hiếm khi phát ngôn gây tranh cãi, ít tham gia chương trình thực tế và rất kín tiếng về đời tư.

Những năm gần đây, Kim Sa Rang thường xuyên được nhắc tới như “biểu tượng lão hóa ngược” của showbiz Hàn Quốc. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ ngoại hình trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong cách sang trọng. Không ít hình ảnh của nữ diễn viên trên mạng xã hội từng gây sốt vì diện mạo gần như không thay đổi sau nhiều năm.

Là một trong những ngôi sao kín tiếng, lần hiếm hoi cô vướng tin tình cảm là mối quan hệ với cựu danh thủ Park Ji Sung. Sau lần hợp tác quảng cáo tại Anh vào năm 2011, cả hai liên tục bị đồn bí mật hẹn hò. Thậm chí, từng xuất hiện thông tin họ chuẩn bị tổ chức hôn lễ tại khách sạn Lotte ở Seoul.

Kim Sa Rang chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ này. Công ty quản lý của cô khi đó bác bỏ mạnh mẽ, cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Sau này, Park Ji Sung kết hôn với cựu phát thanh viên Kim Min Ji, còn Kim Sa Rang tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân kín tiếng.

Sự nghiệp ổn định, hình ảnh sang trọng và đời tư ít bê bối từng giúp Kim Sa Rang trở thành một trong những hoa hậu thành công nhất khi lấn sân diễn xuất tại Hàn Quốc. Khán giả Hàn Quốc vẫn chờ phản hồi từ phía nữ diễn viên.