Tác giả 'Bắc Bling' kể chuyện ẩm thực bằng âm nhạc

TPO - Sau "Bắc Bling", "Oẳn tù tì" lấy cảm hứng về văn hóa dân gian, Tuấn Cry tiếp tục bắt tay cùng TikToker bà Tuyết ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, kể câu chuyện về ẩm thực.

Sau các tác phẩm Bắc Bling, Oẳn tù tì, Tuấn Cry đang cho thấy hướng đi mới của mình trong âm nhạc đó là tiếp cận những đề tài gần gũi về văn hóa dân gian, những con người bình thường, những điều dễ bắt gặp trên mạng xã hội hay trong cuộc sống hàng ngày.

Dự án mới - MV Bà Tuyết hơi non, trong đó Tuấn Cry kết hợp cùng TikToker bà Tuyết tiếp tục khẳng định cách tiếp cận mới của anh. Không chọn ca sĩ hay người nổi tiếng để kết hợp, Tuấn Cry chọn một phụ nữ nông dân được nhiều người biết đến qua các video mộc mạc trên mạng xã hội.

Tuấn Cry và nhân vật bà Tuyết trong MV Bà Tuyết hơi non.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc mới, Tuấn Cry nói anh tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật trong MV từ những trải nghiệm của chính mình. Trước khi được biết đến rộng rãi, Tuấn Cry từng trải qua nhiều năm làm đủ nghề để mưu sinh, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn và không có con đường nghệ thuật thuận lợi.

Vì thế, những nhân vật bước ra từ đời sống bình dân dường như luôn khiến anh tìm thấy sự gần gũi hơn trong âm nhạc. Bà Tuyết được biết đến và yêu mến trên TikTok nhờ hành trình từ một phụ nữ dù ở độ tuổi U60 nhưng không chịu an phận, đã sáng lập ra thương hiệu đồ ăn vặt, tạo ra sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ gia đình nông dân tại Thái Nguyên, Hà Nội...

Trong MV, bà Tuyết trực tiếp tham gia thực hiện các cảnh quay vũ đạo, hát rap, mang đến một thông điệp rõ ràng về việc tuổi tác chỉ là con số, giới hạn nằm ở suy nghĩ của mỗi người.

Cụm từ hơi non vốn là câu nói vui hay được sử dụng trên mạng đã được Tuấn Cry và bà Tuyết đưa vào MV theo hướng nhẹ nhàng, vui tươi như cách mà người phụ nữ U60 này tự nhận mình vẫn còn phải học hỏi, vẫn còn muốn thử những điều mới dù đã ở tuổi nhiều người chọn đứng yên.

Sản phẩm mới của Tuấn Cry không chỉ là màn bắt tay giữa âm nhạc và mạng xã hội, mà còn cho thấy cách các nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm nguồn cảm hứng từ chính đời sống bình thường, nơi những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé lại dễ tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ với công chúng.

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, 33 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau cơn sốt Bắc Bling hồi đầu năm 2025, anh được nhiều người biết đến hơn.

Tuấn Cry cho biết sau thành công của Bắc Bling, anh nhận vô số lời mời đi diễn lẫn sáng tác, có cuộc sống đủ ăn đủ tiêu. "Tôi luôn nghĩ đó là lộc khán giả dành cho mình, nên sẽ dùng phần lớn để tái đầu tư vào âm nhạc", anh nói.

Tuấn Cry chia sẻ đang cân nhắc theo học một chương trình âm nhạc chính quy để mở rộng kiến thức và củng cố nền tảng chuyên môn. Đây sẽ trở thành mục tiêu mới, song song với các dự án sáng tác và sản xuất âm nhạc mà anh đang theo đuổi.

Nam nhạc sĩ nói anh nhận được không ít lời mời game show nhưng cảm thấy mình chưa sẵn sàng, nên tạm gác lại. Anh cho rằng nếu muốn được khán giả nhớ tới, nghệ sĩ phải xuất hiện thường xuyên, biết cách giữ sức nóng hoặc liên tục ra sản phẩm.

​