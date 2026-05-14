Khoa học

Cặp voi châu Á quý hiếm xuất hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Hoài Nam

TPO - Trong quá trình tuần tra, lực lượng thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phát hiện 2 cá thể voi châu Á trưởng thành di chuyển tại khu vực giáp ranh rừng và lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Ngày 14/5, đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng Trạm bảo vệ rừng Sao La (cơ sở 3) đã phát hiện 2 cá thể voi châu Á (Elephas maximus) di chuyển tại khu vực giáp ranh giữa rừng do đơn vị quản lý và lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Theo ghi nhận ban đầu, đây là hai cá thể voi trưởng thành, trong đó có một con cái, thường xuyên xuất hiện trong khu vực rừng thường xanh thuộc vùng lõi của Vườn quốc gia. Khi phát hiện lực lượng bảo vệ rừng, đàn voi di chuyển sâu vào rừng và không có biểu hiện kích động.

Hai con voi được phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa rừng và lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, việc ghi nhận hình ảnh voi thông qua hệ thống bẫy ảnh tại các tiểu khu trong vùng lõi diễn ra tương đối thường xuyên, tuy nhiên việc lực lượng chức năng trực tiếp bắt gặp ngoài thực địa là rất hiếm.

Voi châu Á (Elephas maximus) là loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc nhóm IB theo quy định hiện hành, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Loài này hiện được xếp ở mức nguy cấp trong Sách đỏ IUCN và cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam, do số lượng cá thể ngoài tự nhiên đang suy giảm nhanh chóng, nhiều khu vực đã ghi nhận tuyệt chủng cục bộ.

Hà Tĩnh hiện được đánh giá là một trong số ít địa phương còn lưu giữ quần thể voi hoang dã, tập trung chủ yếu tại khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang và các vùng rừng giáp ranh. Theo các báo cáo giai đoạn 2016–2025, quần thể voi trên địa bàn tỉnh được ước tính còn khoảng 6–10 cá thể, phân bố rải rác tại một số khu vực rừng tự nhiên.

