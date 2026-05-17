Loạt phim Việt lao đao

TPO - "Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" tạo nên cú lật đổ hiếm thấy tại phòng vé Việt dịp cuối tuần 17/5 khi đánh bại toàn bộ phim nội, chấm dứt chuỗi gần 3 tháng phim Việt giữ vị trí số một doanh thu.

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam ngày 17/5, Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển thu hơn 8,43 tỷ đồng trong ngày, bán 87.007/5.066 suất chiếu. Phim hoạt hình phá đảo thị trường, số suất chiếu lên đến trên 5.000 - điều chỉ thường thấy bộ phim đứng đầu phòng vé dịp Tết.

Doraemon đang chiếm khoảng 70% doanh thu toàn thị trường ngày cuối tuần, tạo khoảng cách áp đảo so với phần còn lại . Sau chưa đầy ba ngày công chiếu, phim đã cán mốc tổng doanh thu hơn 27,1 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm mạnh nhất của dòng phim hoạt hình ngoại tại gần đây.

Không chỉ đứng đầu, Doraemon còn tạo hiệu ứng “quét sạch” các phim Việt vốn thống trị phòng vé suốt gần ba tháng qua.

Đứng thứ hai là phim Thái Tạm biệt Gohan với 1,16 tỷ đồng trong ngày, đạt tổng doanh thu hơn 8,5 tỷ đồng. Bộ phim bán được 12.848 vé/1.022 suất chiếu. Phim kinh dị Hàn Quốc Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người đứng thứ ba với hơn 507 triệu đồng, bán 5.722 vé sau 837 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện tại của phim vượt 6,2 tỷ đồng.

Doraemon đẩy hai bộ phim mới có Quốc Trường, Ngọc Trinh xuống dưới bảng xếp hạng doanh thu.

Đây là lần hiếm hoi bảng xếp hạng cuối tuần chứng kiến ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về phim ngoại. Việc ba bộ phim châu Á đồng loạt vượt mặt toàn bộ phim Việt cho thấy thị trường đang có sự đảo chiều rõ rệt sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài, thời điểm phim nội gần như chiếm trọn rạp chiếu.

Đáng chú ý nhất là diễn biến phòng vé hai phim Việt mới ra rạp là Một thời ta đã yêu và Thẩm mỹ viện âm phủ. Cả hai đều lép vế trước sức công phá của Doraemon.

Trong ngày 17/5, Một thời ta đã yêu chỉ thu hơn 51 triệu đồng từ 551 vé/444 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện dừng ở khoảng 856 triệu đồng.

Tình hình của Thẩm mỹ viện âm phủ cũng không khả quan hơn. Bộ phim kinh dị Việt thu khoảng 50,7 triệu đồng trong ngày với 245 suất chiếu, bán 595 vé. Dù tổng doanh thu hiện tại đạt hơn 12,2 tỷ đồng, tốc độ giảm sâu cho thấy phim có Xuân Lan, Ngọc Trinh gần như mất hoàn toàn sức bật chỉ sau hơn một tuần phát hành.

Hai bộ phim Việt mới còn bị vượt mặt bởi các tác phẩm đã ra rạp từ dịp lễ 30/4. Heo năm móng - phim kinh dị phát hành từ cuối tháng 4 - vẫn đứng thứ tư phòng vé cuối tuần với hơn 311 triệu đồng/ngày. Tổng doanh thu của phim đã vượt 120 tỷ đồng.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vẫn duy trì sức bền đáng nể với hơn 302 triệu đồng trong ngày 17/5, nâng tổng doanh thu lên gần 197,3 tỷ đồng. Bộ phim hiện áp sát cột mốc 200 tỷ đồng sau nhiều tuần trụ rạp.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Dù chỉ đứng hạng 13 doanh thu ngày với khoảng 45 triệu đồng, phim vẫn có tổng doanh thu hơn 46 tỷ đồng sau hành trình phát hành kéo dài từ dịp lễ.

Các phim Hollywood cũng không tạo được đột phá. Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử thu khoảng 204 triệu đồng trong ngày, xếp sau cả hai phim Việt cũ là Heo năm móng và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Yêu nữ thích hàng hiệu 2 đạt khoảng 193 triệu đồng, còn Michael chỉ thu hơn 57 triệu đồng.

Diễn biến ngày cuối tuần cho thấy thị trường phòng vé Việt bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Sức mạnh từ thương hiệu quốc tế có thể nhanh chóng đảo chiều cục diện. Sau chuỗi dài phim Việt áp đảo tuyệt đối, Doraemon trở thành bộ phim đầu tiên phá vỡ thế thống trị ấy theo cách gần như tuyệt đối, từ dẫn đầu doanh thu, số vé bán, suất chiếu và bỏ xa toàn bộ đối thủ phía sau.