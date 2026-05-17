Dùng danh tính chị ruột để trốn truy nã 11 năm

Nguyễn Dũng

TPO - Trong đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, lực lượng Công an TPHCM liên tiếp phát hiện, vận động thành công hai nữ đối tượng truy nã ra đầu thú sau nhiều năm trốn tránh pháp luật, trong đó có trường hợp sử dụng danh tính của chị ruột để che giấu tung tích suốt hơn một thập kỷ.

Cụ thể, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa vận động thành công bà N.T.N (SN 1950) ra đầu thú sau gần 30 năm bị truy nã.

Theo hồ sơ, năm 1995, bà N. nhận tiền đặt cọc trong một giao dịch mua bán nhà tại khu vực Quận 5 cũ, sau đó bỏ trốn. Năm 1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã bà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà N. tại cơ quan công an.

Qua rà soát dữ liệu dân cư và công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an phát hiện đối tượng đang sống cùng người thân tại xã Bình Mỹ, từ đó phối hợp gia đình vận động ra đầu thú.

Trước đó, lực lượng Công an TPHCM cũng bắt giữ một nữ đối tượng truy nã khác sau 11 năm lẩn trốn. Để qua mắt cơ quan chức năng, bà Quách Thị Cẩm Hương đã sử dụng thông tin cá nhân của chị ruột, thay đổi nơi cư trú, che giấu nhân thân trong thời gian dài.

Bà Hương tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, thông qua đối chiếu dữ liệu dân cư và xác minh nhân thân, lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa đối tượng ra xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan công an, bà Hương đã thừa nhận hành vi dùng danh tính chị ruột để lẩn trốn lệnh truy nã suốt 11 năm qua. Hiện Công an xã An Nhơn Tây đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao người này cho các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Việc liên tiếp phát hiện các đối tượng truy nã lâu năm cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời khẳng định tinh thần kiên quyết “không để lọt tội phạm” của lực lượng Công an TPHCM.

