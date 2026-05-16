Lật tẩy đường dây làm giả bột ngọt Ajinomoto quy mô lớn tại TPHCM

TPO - Từ việc phát hiện một lô hàng khả nghi trên đường Cầu Kinh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM lần ra đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả hoạt động từ đầu năm 2026, tuồn hơn 4 tấn hàng giả ra thị trường.

Clip vụ triệt phá. Nguồn C.A

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, cụ thể là bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, với quy mô lớn. Chuyên án nằm trong đợt thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, lực lượng chức năng phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối tượng vận chuyển bột ngọt giả lưu thông ra thị trường.

Từ lời khai ban đầu, cơ quan điều tra mở rộng vụ án và xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, chuyên mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để phục vụ việc sản xuất hàng giả. Dương Thị Yến Xuân có vai trò hỗ trợ trong việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ.

Không gian, quy trình làm bột ngọt giả.

Tiến hành khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm mang nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70kg nguyên liệu bột ngọt cùng nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ việc sang chiết, đóng gói.

Tang vật thu được từ vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2026 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả để đưa ra tiêu thụ tại nhiều cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TPHCM.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979), cùng cư trú tại TPHCM, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã sản xuất và tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.