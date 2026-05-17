Xác minh thông tin 'trôi tủ vàng', thiệt hại vài tỷ sau mưa dông tại Đắk Lắk

TPO - Sau trận mưa lớn kèm giông lốc tại Đắk Lắk, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một tiệm vàng trên địa bàn bị “trôi tủ vàng”, "thiệt hại vài tỷ đồng".

Hình ảnh tủ vàng bị trôi khi mưa lớn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 17/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã giao Công an xã xác minh thông tin một tiệm vàng trên địa bàn bị “trôi tủ vàng”, thất thoát tài sản lớn sau trận mưa lớn kèm giông lốc.

Trước đó, chiều 15/5, trên địa bàn xã Ea Kar xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân, cơ sở kinh doanh, cây xanh và hạ tầng giao thông.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê thiệt hại ban đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình khắc phục hậu quả, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một tiệm vàng bị giông lốc làm “trôi tủ vàng”, thiệt hại "vài tỷ đồng" hoặc "mất trắng vài tỷ", thu hút sự quan tâm, chia sẻ trên nhiều nền tảng.