Hà Nội: Chợ hoa tự phát quy mô lớn xuất hiện tại phường Kiến Hưng

TPO - Một khu chợ tự phát quy mô lớn hoạt động phía sau nghĩa trang Hà Trì (phường Kiến Hưng, Hà Nội), khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự và ảnh hưởng sinh hoạt.

Nằm phía sau nghĩa trang Hà Trì (phường Kiến Hưng, Hà Nội), một khu chợ tự phát quy mô lớn đang hoạt động nhộn nhịp mỗi đêm, thu hút nhiều xe tải và tiểu thương tập kết hoa tươi để buôn bán.

Theo ghi nhận, khu vực phía sau nghĩa trang được thắp sáng bởi hệ thống đèn từ các sạp hàng tạm. Từ khoảng nửa đêm, nhiều xe tải chở hoa từ các tỉnh liên tục đổ về để giao dịch, mua bán sỉ và lẻ.

Tiểu thương tận dụng thùng xe tải hoặc dựng sạp tạm trên bãi đất trống để tập kết, buôn bán hoa. Hoạt động giao dịch diễn ra nhộn nhịp suốt đêm.

Hoa được giao dịch trực tiếp trên các xe tải tại khu vực chợ tự phát.

Lượng lớn xe cộ ra vào cùng hoạt động buôn bán xuyên đêm khiến khu vực mất trật tự, ảnh hưởng sinh hoạt của cư dân xung quanh. Ông Duy (60 tuổi, phường Kiến Hưng) cho biết chợ phát sinh nhiều rác thải, túi ni lông và hoa hỏng, gây ô nhiễm môi trường quanh nghĩa trang.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà cho biết, ông sẽ giao lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xử lý phản ánh này và sẽ thông tin lại cho cơ quan báo chí khi có kết quả xử lý.

Khung cảnh khu chợ tự phát hoạt động về đêm.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã xây dựng lộ trình xử lý 231 chợ cóc, chợ tạm nhằm lập lại trật tự đô thị, khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm.

Trong 231 chợ cóc, chợ tạm cần giải tỏa, phường Kiến Hưng có 4 điểm gồm: chợ Văn La; khu vực đối diện chung cư 19T4, 19T5 khu tái định cư Kiến Hưng; khu vực trước cổng chợ Kiến Hưng; vỉa hè, lòng đường trục 18,5 m đối diện chung cư MIPEC Kiến Hưng.