Mưa trắng trời, nhiều nơi ở Quảng Ninh ngập sâu

TPO - Từ tối 16/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến 70 - 150mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn đã gây tình trạng ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố, đường giao thông, diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Quảng Ninh, từ đêm 16/5 đến 17/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại khu vực phường Việt Hưng 123,6mm; khu vực phường Cao Xanh 109,2mm; khu vực phường Hoành Bồ 106,4mm; khu vực xã Ba Chẽ 94,6mm; khu vực xã Thống Nhất 91,5mm; khu vực phường Bãi Cháy 74,6mm;...có nơi trên 200mm như Khe Táu 241,8mm, Chúc Bài Sơn 233mm, Quảng Đức 219mm.

Tại một số xã, phường miền núi, mưa lớn khiến nước sông, suối dâng cao tràn qua đường gây chia cắt giao thông. Rất may không có thiệt hại về người. Các địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người dân, cảnh báo và trực 24/24, thống kê thiệt hại hoa màu, tài sản.

Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Đông Ngũ, cho biết từ đêm 16/5 tuyến đường trước chợ Đông Ngũ đã bị ngập do lượng mưa lớn cùng với cống nhỏ bị vùi lấp nên không thoát nước kịp. Nước từ mặt đường tràn vào nhà dân và chia cắt nhiều tuyến đường.​

"Chúng tôi huy động phương tiện máy xúc cùng nhân lực khơi thông các đoạn cống bị ngập để sớm xử lý các điểm ngập úng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đặt trạm gác, biển cảnh báo người dân và các phương tiện không đi vào chỗ đang xảy ra ngập lụt, sạt lở", đại diện UBND xã Đông Ngũ chia sẻ.

Đến sáng nay, mưa lớn gây ngập một số khu đô thị lớn của tỉnh Quảng Ninh tập trung tại khu vực Yết Kiêu thuộc phường Hồng Gai, và phường Cao Xanh.

Bà Nguyễn Thị Duyên trú khu 8 Yết Kiêu cho biết đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến giờ. Dù đường đã được nâng lên nhưng do mưa lớn kết hợp cùng triều cường khiến nước từ hệ thống cống đổ ngược vào trong sân gây khó khăn cho việc đi lại.

Mưa to đã gây ra ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố, đường giao thông và diện tích lúa, hoa màu với độ sâu ngập từ 20 - 40 cm tại các phường, xã trong tỉnh như: Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Đông Ngũ, Tiên Yên, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Móng Cái 1, 2, 3…

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Quảng Ninh, trong thời gian tới, thời tiết tại khu vực Quảng Ninh sẽ có nhiều biến động, trong mưa dông có kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, sạt lở đất, ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến xấu sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Nhiều khu đô thị lớn của Quảng Ninh chìm trong biển nước.

Theo dự báo, trong 2 ngày tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy 30-50mm, có nơi cao hơn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên nhiều khu vực.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đi vào rừng, suối, khe núi, vùng thấp trũng. Không cho trẻ em chơi gần sông suối, chân đồi, taluy. Người dân ở khu vực sườn dốc, ven núi nên chuẩn bị phương án sơ tán khi có mưa lớn kéo dài. Tránh di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ sạt lở, đồng thời theo dõi chặt chẽ thông báo từ chính quyền địa phương.