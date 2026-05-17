Vụ đuối nước tại Tuyên Quang: Nam sinh dũng cảm cứu bạn

Phú Nguyễn

TPO - Trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, xã Khâu Vai (Tuyên Quang), nam sinh M.M.C (SN 2009) đã dũng cảm hai lần lao xuống dòng nước xiết để cứu bạn. Một người được đưa lên bờ an toàn, nhưng em cùng người bạn còn lại đã bị nước cuốn trôi, để lại nỗi đau xót cho gia đình và người dân địa phương.

Sáng 17/5, Công an Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối trong vụ đuối nước tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, thôn Quán Xí xảy ra trưa ngày 15/5.

Lực lượng Công an cùng người dân đưa thi thể em V.T.S lên bờ. Ảnh Công an xã Khâu Vai.

​Theo cơ quan Công an, khoảng 12h23 ngày 15/5, nhóm nam sinh gồm: M.M.C (SN 2009), V.T.S (SN 2009) và M.T.D (SN 2011) rủ nhau xuống khu vực nêu trên để tắm.

​Trong lúc tắm, D. không may bị dòng nước cuốn vào vùng nguy hiểm. Thấy bạn gặp nạn, em M.M.C đã dũng cảm bơi ra ứng cứu và đưa được D. lên bờ an toàn.

​Tuy nhiên, ngay sau đó cũng là lúc V.T.S gặp nạn dưới dòng nước xiết. Không quản ngại nguy hiểm, em M.M.C một lần nữa quay lại lòng suối để cứu bạn. Nhưng do dòng nước quá dữ và thể lực đã suy giảm sau lần cứu trước, cả hai cả M.M C. và V.T. S. đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an xã Khâu Vai, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh cùng người dân địa phương đã xuyên đêm tìm kiếm giữa địa hình hiểm trở, vách đá dựng đứng và dòng nước sâu chảy xiết.

Lực lượng Công an tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh Công an xã Khâu Vai.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, thi thể em M.M.C được tìm thấy. Sáng 17/5, thi thể em V.T.S cũng được đưa lên bờ, khép lại hành trình tìm kiếm đầy đau xót.

Theo cơ quan Công an, sự ra đi của hai nam sinh khiến nhiều người nghẹn lòng, đặc biệt là hành động dũng cảm, quên mình cứu bạn của em M.M.C trong giây phút cuối cùng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường quản lý trẻ em, tuyệt đối không để các em tự ý tắm suối, tắm sông trong mùa hè để tránh những bi kịch tương tự xảy ra.

#Tuyên Quang #đuối nước #sông Nho Quế #xã Khâu Vai #nam sinh dũng cảm cứu bạn

