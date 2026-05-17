Xã hội

Khánh Hoà trục xuất 8 người nước ngoài

Lữ Hồ

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 7 người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực du lịch và 1 người nhập cảnh theo diện miễn thị thực nhưng tham gia hoạt động làm việc, giới thiệu chào bán sản phẩm và thuyết minh chương trình biểu diễn tại cửa hàng Moringa.

Ngày 17/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa trục xuất về nước đối với 8 người nước ngoài vì đã vi phạm các quy định của xuất nhập cảnh. Trong đó, có 6 người quốc tịch Nga, 1 người quốc tịch Ukraine và 1 người quốc tịch Kyrgyzstan.

Trước đó, ngày 17/4/2026, tổ công tác của Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cửa hàng Moringa của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP ở thôn Phước Điền, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một người nước ngoài (đứng) bị trục xuất vì giới thiệu bán sản phẩm tại cửa hàng Moringa. Ảnh: CACC.

Vì thế, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm xử phạt vi phạm hành chính 8 đối tượng trên về hoạt động không đúng mục đích, chương trình, mục đích xin cấp thị thực và hoạt động hành nghề, hoạt động khác không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Công an tỉnh Khánh Hòa làm thủ tục trục xuất 8 người nước ngoài vi phạm. Ảnh: CACC.

Đồng thời, công an cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP do không báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, cơ quan công an cũng áp dụng hình thức xử phạt vi phạm bổ sung là trục xuất 8 người nước ngoài nói trên qua Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh

#Công an Khánh Hòa #xuất nhập cảnh #người nước ngoài #trục xuất #vi phạm hành chính #cửa hàng Moringa

