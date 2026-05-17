Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ trở về từ Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, được điều đến Trung Đông trước khi xung đột với Iran bùng phát, đã trở về Mỹ vào ngày 16/5 sau 326 ngày triển khai, Lầu Năm Góc cho biết.

4tieusvcdvpq5i54lcyx3enxey.jpg
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã có mặt tại Norfolk (Virginia) để chào đón sự trở về của tàu sân bay lớn nhất thế giới, trích thông báo trên mạng xã hội X của Lầu Năm Góc.

Đây là đợt triển khai dài nhất của một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong nửa thập kỷ qua.

Trong đợt triển khai này, tàu USS Gerald R. Ford đã tham gia các hoạt động của quân đội Mỹ ở vùng biển Caribe, nơi lực lượng Washington tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu buôn lậu ma túy, chặn bắt các tàu chở dầu bị trừng phạt và bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.

Sau đó, con tàu được điều đến Trung Đông để tham gia các hoạt động chiến đấu nhằm vào Iran.

Trong đợt triển khai dài ngày này, tàu sân bay đã gặp phải một số sự cố, bao gồm một vụ cháy trong phòng giặt là vào ngày 12/3, làm bị thương hai thủy thủ và gây thiệt hại lớn cho khoảng 100 giường nghỉ, theo quân đội Mỹ.

Tàu sân bay cũng được cho là đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng với hệ thống nhà vệ sinh khi đang ở trên biển.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Mỹ #tàu sân bay #USS Gerald R. Ford #Trung Đông #Biển Caribe #Iran

