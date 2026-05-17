Trọng dụng nhân tài theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

TPO - TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, hiện nay, đất nước đang hướng tới mục tiêu phát triển văn minh, thịnh vượng, thì việc thu hút, trọng dụng nhân tài càng quan trọng. “Phải học tập sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này”, ông Chức nói.

Trân trọng, giao đúng nhiệm vụ cho người tài



Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hoá Xã hội của Quốc hội) nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác thu hút, trọng dụng nhân tài để phát triển đất nước.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức. Ảnh: PV.



Theo TS Nguyễn Viết Chức, Bác Hồ rất tôn trọng, trọng dụng nhân tài, là “mẫu mực trong trọng dụng nhân tài”.

“Có rất nhiều câu chuyện, mà sử sách đã kể rất rõ. Cứ xem cách Bác Hồ trọng dụng người tài mới thấy, Bác rất tôn trọng, biết cách sử dụng họ”, ông Chức nói.

TS Nguyễn Viết Chức nêu ví dụ, qua câu chuyện Bác Hồ mời cụ Huỳnh Thúc Kháng ra tham gia công tác chính quyền (cuối năm 1945) hay mời một số nhân sĩ, trí thức nữa, cho thấy, Bác Hồ rất trân trọng người tài năng.



“Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, khi lập chính quyền mới, ngoài một số bộ trưởng, lãnh đạo từ chiến khu Việt Bắc về, thì cũng có những nhân sĩ, trí thức trong chế độ cũ, từ nước ngoài về đảm nhiệm theo lời mời gọi của Bác Hồ về giúp đất nước. Đó chính là việc trọng dụng nhân tài của Bác Hồ”, ông Chức nêu thêm.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng cho biết, tư tưởng trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là kế thừa tinh hoa của văn hóa thế giới và tinh hoa văn hoá dân tộc.

“Bác nói rất rõ, người giỏi mình mời về, nhưng phải giao nhiệm vụ, giao việc khó để người ta làm. Ở đây là có bồi dưỡng thêm, chứ không phải là người tài khi xử lý công việc ngay từ đầu đã suôn sẻ, hanh thông. Cho nên, chuyện thu hút, trọng dụng nhân tài là một phần, nhưng cũng cần phải bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phát huy được năng lực, sở trường”, ông Nguyễn Viết Chức nêu.

“Tìm được người tài rồi, nhưng phải tin tưởng vào người tài, phải giao nhiệm vụ, tạo điều kiện và tin tưởng để họ hoàn thành nhiệm vụ”, TS Nguyễn Viết Chức nêu về quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng, đó là những bài học hết sức sâu sắc về trọng dụng người tài phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Giáo dục có vai trò rất quan trọng



Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, theo TS Nguyễn Viết Chức, việc thu hút, trọng dụng người tài đóng vai trò rất quan trọng. Muốn tăng trưởng nhanh, tăng trưởng 2 con số, muốn đất nước vươn mình thì phải có rất nhiều người tài giỏi, có năng lực trong bộ máy.

Ông Nguyễn Viết Chức cho rằng, trong nhiều tố chất cần có của người lãnh đạo hiện nay, là phải biết nhiều người tài, thậm chí phải biết được người tài nhất trong lĩnh vực của mình, để có được sự tư vấn, tham mưu cần thiết.

TS Nguyễn Viết Chức cũng nói về vai trò của người trẻ, của đoàn viên, thanh niên. Theo ông Chức, Bác Hồ cũng từng nói: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Vì thế, tuổi trẻ phải thấy được trách nhiệm của mình, tương lai của đất nước, của dân tộc được giao cho mình.

Tuổi trẻ, thanh niên phải thấy được ý nghĩa của câu nói “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Phải thấm nhuần câu nói của Bác: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Phải nói đi đôi với làm, phải “tiến mạnh” vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra để có kỹ năng, có kiến thức, trở thành người tài phụng sự đất nước, dân tộc, phục vụ nhân dân.

Nêu việc, ngày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng nhân Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, đó là sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến công tác giáo dục. “Để có nhân tài phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, công tác giáo dục đóng vai trò rất quan trọng”, TS Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

“Bác Hồ nói, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Các thế hệ cha ông ta cũng nói rõ, không thầy đố mày làm nên. Không học thì làm sao có người tài. Vì thế, quan tâm đến giáo dục là một trong những hướng đúng đắn nhất để tạo ra nhiều nhân tài hiện tại và tương lai”, TS Nguyễn Viết Chức nêu.

TS Nguyễn Viết Chức cũng nhìn nhận, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan tâm đến dự và có phát biểu quan trọng giao nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia Hà Nội chứng tỏ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chiến lược đúng đắn về phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Thời gian vừa qua, chúng ta cũng có Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục đào tạo, rồi thực hiện một loạt các chính sách như miễn giảm học phí...

“Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị giáo dục lớn nhất cả nước, trong suốt chiều dài lịch sử đã đào tạo ra biết bao nhiêu nhân tài. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan tâm đến “cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước”, cũng thể hiện, chúng ta đang thực hiện một cách thực tế, thực tiễn những lời dạy của Bác về đào tạo, trọng dụng nhân tài”, ông Nguyễn Viết Chức nêu.