Công an bắt kẻ giật điện thoại của nữ sinh sau 30 phút trình báo

TPO - Lợi dụng đường vắng vào rạng sáng, đối tượng áp sát cướp giật điện thoại của một cô gái đang lưu thông trên Tỉnh lộ 10. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bình Trị Đông đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm ngay sau đó.

Clip lời khai đối tượng cướp giật. Nguồn C.A

Ngày 17/5, Công an phường Bình Trị Đông, TPHCM cho biết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Trần Song Toàn (SN 1995, ngụ phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, chỉ sau chưa đầy 30 phút kể từ khi tiếp nhận trình báo của bị hại.​

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 16/5, chị T.T.T.V (SN 2003, quê Bình Thuận, hiện cư trú tại phường Tân Tạo, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tỉnh lộ 10 theo hướng từ An Dương Vương về Lê Đình Cẩn. Khi đến khu vực trước số 338 Tỉnh lộ 10, chị V. bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, giật chiếc điện thoại di động để trong túi áo khoác rồi tăng ga tẩu thoát.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút, nạn nhân đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét và đến 4 giờ cùng ngày đã bắt giữ được đối tượng gây án.

​Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

​Công an khuyến cáo người dân khi lưu thông vào ban đêm hoặc rạng sáng cần hạn chế để điện thoại, tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng cướp giật; đồng thời chủ động trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất khi xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.