Bộ Y tế đề nghị báo cáo khẩn vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk

TPO - Sau vụ 4 học sinh tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị địa phương khẩn trương báo cáo vụ việc và tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em.

Ngày 17/5, Cục Bà mẹ và Trẻ em- Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị báo cáo vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra tại xã Hòa Mỹ, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 4 trẻ em ở Đắk Lắk tử vong.

Theo văn bản, Cục Bà mẹ và Trẻ em nhận được thông tin về vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra ngày 16/5 tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.

Cục Bà mẹ và Trẻ em gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tại địa phương quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Để kịp thời nắm bắt tình hình và tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt trong dịp hè năm 2026, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định; đồng thời quan tâm tư vấn tâm lý, ổn định tinh thần cho thân nhân các gia đình.

Cơ quan này cũng yêu cầu địa phương báo cáo nhanh về vụ việc, trong đó làm rõ hoàn cảnh xảy ra tai nạn, nguyên nhân dẫn đến đuối nước, công tác chỉ đạo xử lý, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; các giải pháp phòng ngừa đã và đang triển khai tại địa phương cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nếu có.

Ngoài ra, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè như đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, gia đình và cộng đồng; rà soát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao như ao hồ, sông suối, công trình chứa nước.

Cục Bà mẹ và Trẻ em cũng đề nghị phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hè an toàn cho trẻ em; vận động trẻ em tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước tại địa phương.

Theo yêu cầu, báo cáo vụ việc phải được gửi về Cục Bà mẹ và Trẻ em trong ngày 18/5 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 9h ngày 16/5, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi, cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ) rủ nhau đến tắm tại sông Bánh Lái. Các em hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và Trường THCS Tây Sơn.

Trong lúc tắm sông, cả 4 em bị đuối nước tử vong.