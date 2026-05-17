Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cưỡng đoạt tiền tỷ, 3 bị cáo sắp hầu tòa

Tân Châu

TPO - 3 đối tượng sử dụng camera giấu kín, quay lén quá trình làm việc của lực lượng chức năng có thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ để thao túng, ép buộc họ đưa tiền.

Hôm nay (17/5), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đang lên lịch xét xử, đưa vụ Lê Văn Lành và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản ra xét xử trong thời gian tới. TAND TPHCM cũng đã phân công thẩm phán Đặng Hồng Sơn thụ lý vụ án và là chủ tọa phiên tòa.

3 bị cáo trong vụ án cùng ngụ tại TPHCM là Lê Văn Lành (SN 1963), Lê Gia Bảo (SN 1995) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, thuộc trường hợp “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 22/4/2025, Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe mô tô (BS 59F1-194.84) chở Lê Gia Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, khi đến trước nhà số 1220 đường Võ Văn Kiệt, phường 11, quận 5 (nay là phường Chợ Lớn, TPHCM) thì bị Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TPHCM phát hiện Tuấn Anh và Bảo vi phạm chuyển hướng không mở đèn tín hiệu. Khi bị kiểm tra thì phát hiện Bảo có hành vi khác thường nên Tổ công tác đưa Tuấn Anh và Bảo về trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn làm việc.

Qua làm việc, phát hiện trong điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max của Bảo có lưu trữ một số thông tin liên quan việc chuyển tiền từ các tài khoản, Bảo khai nhận là của một số người chuyển cho Bảo hàng tháng để Bảo không quay phim tại vị trí những người này làm việc.

Qua điều tra xác định, Lê Văn Lành đã hướng dẫn, chỉ đạo Tuấn Anh và Bảo sử dụng camera giấu kín để thực hiện việc quay lén quá trình làm việc của lực lượng chức năng trên địa bàn TPHCM có thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ để thao túng, ép buộc họ đưa tiền.

Bằng thủ đoạn này, Lành và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 30 bị hại với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền Lành cho Bảo 150 triệu đồng, Lành cho Tuấn Anh 17 triệu đồng, còn lại hơn 1,3 tỷ đồng Lành tiêu xài cá nhân.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của Lê Văn Lành, Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, làm mất trật tự an toàn xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục các bị can và phòng ngừa chung.

Tân Châu
#Cưỡng đoạt #Lê Văn Lành #Xét xử #TAND TPHCM #Viện Kiểm sát truy tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe