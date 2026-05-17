Cưỡng đoạt tiền tỷ, 3 bị cáo sắp hầu tòa

TPO - 3 đối tượng sử dụng camera giấu kín, quay lén quá trình làm việc của lực lượng chức năng có thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ để thao túng, ép buộc họ đưa tiền.

Hôm nay (17/5), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đang lên lịch xét xử, đưa vụ Lê Văn Lành và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản ra xét xử trong thời gian tới. TAND TPHCM cũng đã phân công thẩm phán Đặng Hồng Sơn thụ lý vụ án và là chủ tọa phiên tòa.

3 bị cáo trong vụ án cùng ngụ tại TPHCM là Lê Văn Lành (SN 1963), Lê Gia Bảo (SN 1995) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, thuộc trường hợp “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 22/4/2025, Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe mô tô (BS 59F1-194.84) chở Lê Gia Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, khi đến trước nhà số 1220 đường Võ Văn Kiệt, phường 11, quận 5 (nay là phường Chợ Lớn, TPHCM) thì bị Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TPHCM phát hiện Tuấn Anh và Bảo vi phạm chuyển hướng không mở đèn tín hiệu. Khi bị kiểm tra thì phát hiện Bảo có hành vi khác thường nên Tổ công tác đưa Tuấn Anh và Bảo về trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn làm việc.

Qua làm việc, phát hiện trong điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max của Bảo có lưu trữ một số thông tin liên quan việc chuyển tiền từ các tài khoản, Bảo khai nhận là của một số người chuyển cho Bảo hàng tháng để Bảo không quay phim tại vị trí những người này làm việc.

Qua điều tra xác định, Lê Văn Lành đã hướng dẫn, chỉ đạo Tuấn Anh và Bảo sử dụng camera giấu kín để thực hiện việc quay lén quá trình làm việc của lực lượng chức năng trên địa bàn TPHCM có thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ để thao túng, ép buộc họ đưa tiền.

Bằng thủ đoạn này, Lành và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 30 bị hại với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền Lành cho Bảo 150 triệu đồng, Lành cho Tuấn Anh 17 triệu đồng, còn lại hơn 1,3 tỷ đồng Lành tiêu xài cá nhân.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của Lê Văn Lành, Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, làm mất trật tự an toàn xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục các bị can và phòng ngừa chung.