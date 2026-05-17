Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Mỹ nhân Hàn Quốc tỏa sáng tại Cannes

Minh Vũ

TPO - Shin Hyun Been lấy lại sự tự tin và khoe sắc trên thảm đỏ LHP Cannes sau cú ngã tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 62.

Dispatch đưa tin ngày 17/5, nữ diễn viên Shin Hyun Been đã tới Pháp để tham dự LHP Cannes lần thứ 79 với đoàn phim Colony. Nữ diễn viên ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, thần thái tự tin tỏa sáng. Bộ trang phục của cô toát lên sự thoải mái nhưng vẫn cuốn hút, Shin Hyun Been thu hút ống kính truyền thông dù không mặc váy áo lộng lẫy.

shin-hyun-been34-copy.jpg
Shin Hyun Been tỏa sáng trên thảm đỏ cùng đoàn phim Colony.
shin-hyun-been3-copy.jpg
shin-hyun-been4-copy.jpg
shin-hyun-been6-copy.jpg
shin-hyun-been7-copy.jpg
Nữ diễn viên được khen ngợi đẹp thanh lịch, sang trọng.

Shin Hyun Been sinh năm 1986 tốt nghiệp Khoa Lý thuyết Nghệ thuật, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Nữ diễn viên bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2010 với bộ phim He's on Duty. Vai diễn người lao động Việt Nam đối mặt phân biệt đối xử đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 47.

Gia tài diễn xuất của Shin Hyun Been còn có thể kể tới phim cổ trang Warrior Baek Dong Soo, series hit Hospital Playlist (2020-2021), Confession, Tell Me That You Love Me, Reborn Rich, Cinderella at 2 AM.

Năm 2025, với bộ phim điện ảnh The Ugly, Shin Hyun Been được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc tại Baeksang lần thứ 62. Trên thảm đỏ, Shin Hyun Been bất ngờ vấp váy và bị ngã nhiều lần. Tuy nhiên, nữ diễn viên được khen ngợi có tư thế ngã duyên dáng, là "mỹ nhân ngã đẹp nhất tại lễ trao giải Baeksang".

shin-hyun-been23a-copy.jpg
Shin Hyun Been ngã trên thảm đỏ lễ trao giải Baeksang.

Colony thuộc thể loại hành động - kinh dị - khoa học viễn tưởng khai thác đề tài về xác sống đã làm nên tên tuổi của đạo diễn Yeon Sang Ho. Đạo diễn người Hàn là người đứng sau tượng đài zombie Hàn Quốc Train to Busan và series đình đám Hellbound. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám như Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan, Shin Hyun Been...

Lấy bối cảnh bên trong một trung tâm thương mại bị phong tỏa hoàn toàn sau thảm họa khủng bố sinh học do một tiến sĩ bí ẩn gây ra, Colony theo chân những người sống sót mắc kẹt giữa bầy sinh vật nhiễm bệnh đang tiến hóa theo cách không ai có thể dự đoán. Colony được lựa chọn góp mặt tại hạng mục "Midnight screening", thuộc Liên hoan phim Cannes 2026.

Khác với hình tượng zombie truyền thống từng xuất hiện trên màn ảnh rộng, đạo diễn Yeon Sang Ho mang đến một quần thể xác sống hoàn toàn mới: Dị dạng, nhớp nháp và có khả năng giao tiếp thông qua tín hiệu thần kinh. Chúng không còn là những cá thể vô tri chỉ biết săn mồi theo bản năng, mà dần hình thành một “thuộc địa” với sự tiến hóa và tổ chức đáng sợ.

colonya.jpg
Colony do đạo diễn Yeon Sang Ho, bậc thầy phim zombie thực hiện.
56.jpg
Phim chiếu khung giờ đêm nhưng khán phòng được lấp đầy và rất nhiều người đã cùng dành tràng pháo tay dài tới tận 7 phút cho tác phẩm mới của đạo diễn Yeon Sang Ho.
Minh Vũ
#Shin Hyun Been #The Ugly #Colony #sao Hàn Quốc #Jun Ji Hyun #Ji Chang Wook

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe