Mưa lớn trút xuống Cao Bằng, tuyến giao thông nông thôn ngập sâu hơn 3m

TPO - Mưa lớn làm 183 nhà dân và một trường học tại xã Lý Quốc, Cao Bằng bị ngập; tuyến Quốc lộ 4A tại khu vực cầu Bản Thầng bị ngập sâu khoảng 0,7m. Tuyến giao thông nông thôn xóm Bản Thang, khu vực cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3m.

Huy động lực lượng vũ trang giúp dân ứng phó mưa lũ

Ngày 17/5, UBND tỉnh Cao Bằng ra Công điện Số 16/CĐ-UBND ngày 16/5/2026, về việc khẩn trương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ trên địa bàn xã Lý Quốc và các khu vực lân cận.

Trận mưa lũ kéo dài từ tối 16/5 khiến tuyến giao thông qua xã Lý Quốc bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo đó, UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các lực lượng vũ trang gồm Công an, Quân đội và các lực lượng khác chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán nhân dân và xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh. Phối hợp với địa phương tổ chức phân luồng giao thông, kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bị ảnh hưởng thiên tai, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát, kiểm tra an toàn đối với các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập úng. Chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Chỉ đạo các trường học chủ động vệ sinh môi trường, khử khuẩn, khắc phục hậu quả sau ngập úng để sớm ổn định việc dạy và học.

Chiều 17/5, đại diện chính quyền xã Lý Quốc thông tin, sau khi nước rút, Ban Chỉ huy quân sự xã Lý Quốc đã huy động cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng khẩn trương xuống các địa bàn bị ảnh hưởng tập trung hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, hỗ trợ thu hoạch hoa màu và khắc phục hậu quả sau ngập úng. Dọn dẹp đất đá sạt lở tại các tuyến đường để bảo đảm lưu thông tạm thời cho người dân và phương tiện.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo về việc người dân bị mắc kẹt do mưa lớn gây ngập lụt tại xóm Bản Thuộc, xã Lý Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lý Quốc tổ chức cứu nạn, cứu hộ đưa người dân đến vị trí an toàn.

Lực lượng vũ trang, dân quân phối hợp cùng chính quyền xã Lý Quốc tổ chức chuyển người và tài sản của người dân đến nơi an toàn.

183 nhà dân bị ngập

Theo báo cáo nhanh, từ chiều tối ngày 16/5 trên địa bàn xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn. Trong đó lượng mưa đo được từ 19h00 đến 23h00 tại trạm Minh Long đạt 314,0 mm, trạm Đàm Thủy đạt 212,8 mm, gây ngập úng nhiều khu vực dân cư, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống nhân dân.

Mưa lớn đã làm 183 nhà dân và một trường học tại xã Lý Quốc bị ngập; tuyến Quốc lộ 4A tại khu vực cầu Bản Thầng bị ngập sâu khoảng 0,7m. Tuyến giao thông nông thôn xóm Bản Thang, khu vực cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3m. Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long bị ngập nước. Nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian tới là rất cao, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hạ tầng thiết yếu.

Cá biệt, mưa lớn đã cuốn trôi xe chở 20 học sinh, giáo viên trên đường đi qua địa bàn xã Lý Quốc. Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Lý Phú Cường, Chủ tịch UBND xã Lý Quốc, cho biết thời điểm trên, chiếc xe đi qua đập tràn và bị hỏng, toàn bộ học sinh và người trên xe đều kịp di chuyển đến nơi an toàn.

“Sau đó, nước lũ từ đầu nguồn đổ về nên không kịp cứu xe, ngoài thiệt hại về tài sản không ghi nhận thiệt hại về người”, ông Cường chia sẻ.

Lực lượng vũ trang giúp dân rửa sạch bùn đất trong nhà sau khi nước lũ rút.

Mặc dù không có thiệt hại về người, tuy nhiên trận mưa lớn kéo dài đã khiến 130ha lúa, 50ha ngô, 24,9ha đỗ tương, 6,17ha lạc và 30ha cây công nghiệp bị ngập úng. Thiệt hại tập trung tại 9/18 xóm, gồm: Đồng Tâm, Bản Thuộc, Bản Bang, Bằng Ca, Nà Quản, Nà Vị, Lũng Đa, Trường Yên và Bản Thang.

Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn.