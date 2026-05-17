Mưa dông gây thiệt hại ở nhiều địa phương

TPO - Mưa dông diện rộng từ chiều tối 16/5 đến ngày 17/5 đã gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương, trong đó Cao Bằng thiệt hại nặng nề nhất, tiếp đó là Đắk Lắk và Quảng Ninh.

Từ chiều tối 16/5, một trận mưa dông lớn bao trùm nhiều khu vực tỉnh Cao Bằng, trong đó khu vực xã Quốc Lý và Đàm Thuỷ là hai nơi xảy ra mưa lớn nhất.

Chỉ từ 17h-22h, lượng mưa đo tại trạm Minh Long (xã Lý Quốc) lên tới 314mm, trạm Đàm Thủy (xã Đàm Thủy) 213mm, Quang Long 118mm.

Mưa cường độ rất lớn trong thời gian ngắn, kết hợp với địa hình đồi núi đã khiến mực nước dâng lên rất nhanh làm 187 căn nhà và 01 điểm trường bị ngập.

Ngoài ra, 28 vị trí trên QL4A bị ngập, sạt lở (đến chiều 17/5 đã thông tuyến) và 6 vị trí giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở, trong đó có điểm giao thông ngập sâu trên 3m trước khi nước rút vào chiều nay.

Mưa lớn cũng làm 251,04ha hoa màu bị thiệt hại. Đặc biệt, một ô tô chở khách bị ngập nước tại điểm hang Ngườm Bang trên QL4A, rất may không ghi nhận thiệt hại về người. Tổng thiệt hại do mưa lũ ở Cao Bằng ước tính 6,7 tỷ đồng.

Cao Bằng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lớn từ chiều tối qua đến hôm nay (17/5) ở miền Bắc.

Cùng với Cao Bằng, Quảng Ninh cũng hứng chịu một trận mưa dông rất lớn và kéo dài nhiều giờ trong ngày hôm nay (17/5). Một số điểm đo ghi nhận mưa đặc biệt lớn như Hồng Hà 322mm, Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 272mm.

Mưa rất lớn, nước dâng nhanh khiến một số nhà bị ngập, đến chiều nay nước đã rút. Một nhà dân phải di dời do nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, hai vị trí trên QL18C bị sạt lở với khối lượng 400m3 đất đá.

Tuyến đường tỉnh 326 bị bóc trôi khoảng 30m mặt nhựa đường, đã tổ chức khắc phục tạm thời để phương tiện qua lại, ngập cục bộ cũng xuất hiện trên các tuyến phố tại phường Hạ Long, Việt Hưng, Hòn Gai, Mạo Khê. Chiều nay nước đang rút dần.

Quảng Ninh hứng chịu mưa rất lớn trong hôm nay (17/5).

Đắk Lắk cũng là địa phương chịu thiệt hại khá nặng do các đợt mưa dông bao trùm từ chiều 16/5. Trong đó một người dân bị thương do cây đổ vào người, một nhà dông đánh sập, 26 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Dông lốc cũng khiến 5 cột điện bị gãy, đổ, một trạm biến áp bị hư hỏng và gần 29ha hoa màu bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tại Thanh Hoá mưa lớn, dông lốc cũng khiến 2 tàu bị chìm (do dông làm đứt dây neo, tàu bị trôi ra xa và chìm). Chiều nay chính quyền và người dân đã trục vớt hai tàu này, đưa vào gần bờ, chưa có ước tính thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục hứng chịu mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối những ngày tới cũng có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, có thể gây ngập úng cục bộ.