TPHCM: Mưa trắng trời chiều cuối tuần, đường phố ngập cục bộ

TPO - Chiều 17/5, cơn mưa dông bao trùm nhiều khu vực phía Tây và phía Nam TPHCM khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, người dân chật vật di chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 15h30 chiều 17/5, mây đen hình thành và gây mưa lớn tại nhiều khu vực như phường Phú Định, phường An Lạc… Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nước ngập lênh láng trên nhiều tuyến đường.

Tại đường Hồ Học Lãm (đoạn gần nút giao Võ Văn Kiệt, phường An Lạc), nước dâng nhanh, nhiều xe máy phải di chuyển chậm qua khu vực ngập.

Anh Ngô Vĩnh Nguyên, ngụ phường An Lạc, cho biết đoạn khoảng 500m trên đường Hồ Học Lãm này thường xuyên rơi vào tình trạng ngập mỗi khi có mưa lớn.

“Suốt mùa khô vừa qua khu vực này không bị ngập, nhưng chỉ cần mưa lớn đầu mùa là nước lại dâng lên, đi lại rất khó khăn”, anh Nguyên nói.

Đoạn đường Hồ Học Lãm thường xuyên ngập sau mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 15h40 cùng ngày, vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa dông trên diện rộng tại nhiều khu vực ở TPHCM và các vùng lân cận.

Mưa dông xuất hiện tại các khu vực như phường Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Tân Mỹ, Tân Hưng cùng một số địa phương thuộc phường Bình Dương, Bến Cát,…

Dự báo trong 3 giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét rồi lan sang các khu vực như xã Tân Nhựt, Bình Chánh, An Thới Đông, Nhà Bè và một số địa bàn giáp ranh.

Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi trên 50mm. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường thấp trũng.