Đà Nẵng sẽ xóa các vùng lõm sóng viễn thông trước ngày 30/6

TPO - Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng. Trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới.

Ngày 17/5, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành công văn đề nghị Chủ tịch UBND các xã: Trà Vân, A Vương, Hùng Sơn, La Dêê, Phước Thành, Tây Giang, Đắc Pring, La Êê, Trà Tân, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập, Duy Xuyên cùng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai xoá tình trạng lõm sóng (không có mạng viễn thông, internet hoặc mạng viễn thông, internet quá yếu) tại các thôn, cụm dân cư trên địa bàn.

Người dân một số thôn ở xã Trà Leng cập nhật thông tin sau khi được "xóa lõm sóng" vào giữa tháng 5/2026. Ảnh: V.T.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30/6, lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các xã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn, cụm dân cư lõm, hoàn thành trước 25/5.

Khắc phục các vị trí sạt lở của các tuyến đường để đảm bảo vận chuyển vật tư thiết bị thi công xây dựng trạm. Phối hợp hỗ trợ xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng và phát sóng các trạm BTS theo kế hoạch.

Đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xác nhận, chấp thuận sự phù hợp trong việc xây dựng, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đảm bảo quy định; phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đà Nẵng xây dựng điện lưới tại các vùng lõm điện trên địa bàn.