Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng sẽ xóa các vùng lõm sóng viễn thông trước ngày 30/6

Thanh Hiền

TPO - Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng. Trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới.

Ngày 17/5, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành công văn đề nghị Chủ tịch UBND các xã: Trà Vân, A Vương, Hùng Sơn, La Dêê, Phước Thành, Tây Giang, Đắc Pring, La Êê, Trà Tân, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập, Duy Xuyên cùng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai xoá tình trạng lõm sóng (không có mạng viễn thông, internet hoặc mạng viễn thông, internet quá yếu) tại các thôn, cụm dân cư trên địa bàn.

lom-song-dn.jpg
Người dân một số thôn ở xã Trà Leng cập nhật thông tin sau khi được "xóa lõm sóng" vào giữa tháng 5/2026. Ảnh: V.T.

Hiện trên địa bàn thành phố còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng. Trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30/6, lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các xã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn, cụm dân cư lõm, hoàn thành trước 25/5.

Khắc phục các vị trí sạt lở của các tuyến đường để đảm bảo vận chuyển vật tư thiết bị thi công xây dựng trạm. Phối hợp hỗ trợ xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng và phát sóng các trạm BTS theo kế hoạch.

Đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xác nhận, chấp thuận sự phù hợp trong việc xây dựng, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đảm bảo quy định; phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đà Nẵng xây dựng điện lưới tại các vùng lõm điện trên địa bàn.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #vùng lõm sóng #sóng viễn thông #vùng núi #Trà Vân #A Vương #Hùng Sơn #La Dêê

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe