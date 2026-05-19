Quản lý cửa hàng xăng dầu bán hơn 12.500 lít dầu kém chất lượng ra thị trường

TPO - Sau sự cố bơm nhầm hơn 500 lít xăng vào bể dầu Diesel, quản lý Cửa hàng Petrolimex số 29 tại Lai Châu không xử lý theo quy định mà tiếp tục pha loãng để bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không đạt chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa thông tin, ngày 13/5, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường (SN1995) trú phường Tân Phong về hành vi “Tham ô tài sản”.

Đại diện Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh Lai Châu thông tin vụ việc

Trước đó, ngày 6/5, anh Hoàng Mạnh Dũng (SN 1985, trú xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) mua khoảng 50 lít dầu Diesel tại Cửa hàng Petrolimex số 29 để sử dụng cho 2 máy xúc của gia đình. Sau khi sử dụng, cả hai máy xúc đều hư hỏng, nhiên liệu có mùi xăng và phản ứng cháy bất thường nên anh Dũng đã làm đơn tố giác. Qua xác minh, anh Dũng đã mua khoảng 600 lít dầu tại cửa hàng này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cửa hàng Petrolimex số 29 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu, do Nguyễn Xuân Trường quản lý.

Ngày 26/3, trong quá trình nhập hàng, lái xe téc và phụ trách cửa hàng đã bơm nhầm hơn 500 lít xăng RON95-III vào bể chứa dầu DO 0,001S-V. Sau khi phát hiện sự việc, Nguyễn Xuân Trường không thực hiện quy trình xử lý nhiên liệu không đảm bảo chất lượng theo quy định mà tiếp tục nhập thêm gần 10.000 lít dầu DO để pha loãng. Từ ngày 27/3 đến 8/5, cửa hàng đã bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không đảm bảo chất lượng, trị giá khoảng 369 triệu đồng.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest 1) xác định các mẫu dầu tại bể chứa và trong hai máy xúc đều không đạt tiêu chuẩn Diesel mức 5, có dấu hiệu pha trộn xăng vào dầu Diesel.

Công an tỉnh Lai Châu họp báo thông tin về vụ việc

Ngoài ra, ngày 24/4, Nguyễn Xuân Trường đã cố ý không nhập 220 lít dầu vào bể chứa, cất giấu trong thùng phi, ngắt camera giám sát để che giấu hành vi và bán số dầu này lấy hơn 6,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Hành vi có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”.

Quá trình đối chiếu sổ sách và kiểm tra thực tế, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phát hiện cửa hàng còn hao hụt 633 lít dầu DO-0,05S và 540 lít xăng RON95-III.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra, công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi buôn bán dầu không đảm bảo chất lượng. Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong công tác quản lý, điều hành tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu cũng sẽ được cơ quan công an làm rõ.