Truy xét nhóm đối tượng trộm cắp tài sản trong các miếu thờ ở Đồng Nai

Ngày 19/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại một số cơ sở tín ngưỡng là các miếu thờ trên địa bàn phường Long Thành.

Theo đó, vào ngày 15/5, Công an phường Long Thành (Công an TP Đồng Nai) tiếp nhận tin báo của người dân về việc 'Miếu bà Cậu Bé' tại khu phố 2 bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản bằng đồng gồm chân đèn, chuông, bình hoa và các vật dụng thờ cúng khác. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khu vực mái của ngôi miếu có dấu hiệu bị cạy phá.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Long Thành đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Qua rà soát các đối tượng liên quan trên địa bàn, lực lượng Công an xác định Phạm Khánh Hưng (SN 2007, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện vụ trộm cùng một số đối tượng khác.



Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận vào rạng sáng 12/5/2026 đã đột nhập vào 'Miếu bà Cậu Bé' để lấy trộm nhiều tài sản bằng đồng rồi mang bán cho cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bước đầu được xác định khoảng 18 triệu đồng.

Hiện trường bị các đối tượng đột nhập trộm cắp

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phạm Khánh Hưng khai nhận trước đó đã cùng Lê Dương Gia Bảo (SN 2005) thực hiện thêm một vụ trộm khác tại Miếu Bà Gò Chùa thuộc khu phố Cầu Xéo. Các đối tượng đã lấy trộm loa kéo, vỏ bình gas và gạo rồi mang đi tiêu thụ. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp trong vụ việc này được xác định gần 7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an phường Long Thành đã tiến hành làm việc với các cá nhân liên quan đến việc thu mua tài sản do các đối tượng mang bán, đồng thời thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra.



Lực lượng Công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ sở tín ngưỡng, nơi thờ tự và người dân trong việc nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, chủ động gia cố cửa khóa, lắp đặt camera giám sát và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.