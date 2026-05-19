Con trai tử vong sau xô xát với bố đẻ

Thành Đạt

TPO - Chiều 19/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong sau mâu thuẫn với bố đẻ.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 18/5, tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Thời điểm xảy ra sự việc, gia đình đang tổ chức ăn cơm tại nhà thì giữa hai bố con xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát.

Nạn nhân được xác định là anh T. (37 tuổi, trú tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên). Người liên quan trong vụ việc là ông V., bố đẻ của nạn nhân.

Khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: NDCC.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Nưa cho biết, trong lúc mâu thuẫn, người con được cho là đã cầm dao đuổi chém bố. Trong quá trình giằng co, người bố đỡ được nhát chém và giằng dao đâm trúng con trai, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, anh T. chưa lập gia đình, mới trở về địa phương sinh sống thời gian gần đây. Một số người dân địa phương cho biết, giữa hai bố con từng xảy ra mâu thuẫn từ trước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

