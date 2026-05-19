Thế giới

Iran tuyên bố sẽ kiện Mỹ và Israel ra toà

Minh Hạnh

TPO - Tehran sẽ kiện Mỹ và Israel về các vụ tấn công vào các di tích văn hóa của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - Kazem Gharibabadi - tuyên bố.

ap26095518026194-640x400.jpg
Cung điện Golestan, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, ở Tehran bị hư hại vì các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Gharibabadi cho biết, ít nhất 149 di tích lịch sử và bảo tàng ở 20 tỉnh của Iran, bao gồm 5 địa điểm được UNESCO công nhận, đã bị hư hại do các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel.

Chính quyền Tehran “sẽ ghi nhận, lập hồ sơ và truy tố hành vi xâm phạm di sản văn hóa này trong khuôn khổ trách nhiệm quốc tế; chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào xâm phạm lịch sử của dân tộc Iran vĩ đại vì các mục tiêu quân sự và chính trị”, ông Kazem Gharibabadi viết.

Các di tích văn hóa phải được bảo vệ trong các cuộc xung đột theo Công ước La Hay năm 1954 và các nguyên tắc cơ bản của luật nhân đạo, nhà ngoại giao này nói thêm.

“Di sản văn hóa của Iran không chỉ đơn thuần là tài sản quốc gia của người dân Iran; mà còn là một phần ký ức chung của nhân loại”, ông Kazem Gharibabadi nhấn mạnh.

Nền văn minh Ba Tư, tập trung ở Iran ngày nay, là một trong những nền văn hóa lâu đời và có ảnh hưởng lịch sử nhất thế giới, bắt nguồn từ Đế chế Achaemenid được thành lập vào năm 550 Trước Công nguyên.

Bộ Văn hóa Iran trước đây ước tính rằng việc sửa chữa các di tích lịch sử bị hư hại trong cuộc xung đột sẽ tiêu tốn khoảng 70 nghìn tỷ rial (gần 39 triệu USD).

Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, được thiết lập giữa Mỹ và Iran cách đây hơn một tháng, hiện vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp, khi cả Washington và Tehran đều bác bỏ các yêu cầu của đối phương là không thể chấp nhận được.

Đầu tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “toàn bộ nền văn minh của Iran sẽ bị xoá sổ” nếu nước này không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ. Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng ông “vô cùng lo ngại”, và Giáo hoàng Leo XIV gọi đó là “điều không thể chấp nhận được”.

Hôm 17/5, ông Trump nhắc lại lời đe dọa của mình, nói rằng “sẽ chẳng còn gì sót lại” ở Iran nếu họ không nhanh chóng nhượng bộ. Bộ Quốc phòng Iran đáp trả bằng tuyên bố, nước này “đã chuẩn bị đầy đủ” để đẩy lùi một cuộc tấn công mới có thể xảy ra từ phía Mỹ và Israel.

Minh Hạnh
RT
#Iran #Mỹ #Israel #UNESCO #di sản văn hoá #di tích lịch sử #Iran kiện Mỹ

