Trái tim người shipper hồi sinh bệnh nhi đang cận kề 'cửa tử'

TPO - Sau chấn thương sọ não, nam shipper 39 tuổi khép lại sự sống, trái tim anh đang bắt đầu hành trình mới trong cơ thể thiếu niên suy tim nguy kịch. Cuộc ghép tim xuyên đêm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã giữ lại hy vọng cho một gia đình bên bờ tuyệt vọng.

Ngày 18/5, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trái tim của người hiến là nam shipper bị chết não đang đập đều nhịp trong lồng ngực của bệnh nhi N.V.T. (15 tuổi, quê Phước Hải, TPHCM).

Hành trình tiếp nhận, đưa tim của người hiến về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được triển khai nhanh chóng, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian và bảo quản tạng

Theo Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bệnh nhi mắc bệnh cơ tim giãn do đột biến gene dẫn tới suy tim giai đoạn cuối. Suốt 5 tháng chờ ghép tim, tình trạng của em liên tục xấu đi dù đã được điều trị nội khoa tối ưu. Kết quả siêu âm tim trước phẫu thuật cho thấy chức năng co bóp của tim giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5% – mức cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

Vào chiều 15/5, trong bối cảnh bệnh nhi đang giành giật sự sống trong từng hơi thở vì tình trạng suy tim đã diễn tiến rất nặng, bệnh viện nhận được thông tin có nguồn tim hiến phù hợp từ người đàn ông 39 tuổi ở xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ. Trước khi rơi vào nguy kịch, nam bệnh nhân làm nghề shipper, không may chấn thương sọ não sau tai nạn sinh hoạt.

Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng chấn thương quá nặng khiến nam bệnh nhân bị chết não không còn khả năng phục hồi. Nén lại đau thương, gia đình người bệnh đã quyết định hiến tạng để nhường sự sống cho các bệnh nhân khác.

Trái tim người hiến được ê-kíp phẫu thuật kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình chuyên môn trước khi ghép cho người nhận

Đây là tình huống đặc biệt bởi cùng thời điểm, bệnh viện đang theo dõi hai trường hợp suy tim giai đoạn cuối đều cần ghép tim khẩn cấp. Sau hội chẩn chuyên môn, căn cứ vào mức độ nguy kịch và sự phù hợp của tạng hiến, hội đồng chuyên môn quyết định ưu tiên ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, ngay lập tức, quy trình cấp cứu ghép tạng được kích hoạt. Đại diện bệnh viện cho biết, cuộc ghép đối mặt rất lớn với áp lực về mặt thời gian, từ lúc xác định có tim hiến phù hợp đến khi hoàn tất thủ tục và đưa trái tim vào phòng mổ, toàn bộ ê-kíp chỉ có khoảng 3 giờ để chuẩn bị. Gần 100 nhân viên y tế thuộc nhiều bộ phận đã được huy động sẵn sàng xuyên đêm thực hiện cuộc ghép.

Khoảng 22h30 ngày 15/5, trái tim hiến được đưa vào phòng mổ. Với kinh nghiệm đã thực hiện thành công 10 ca ghép tim, ê-kíp các bác sĩ đã nhanh chóng phối hợp thực hiện hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu. Đến 23h45 cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới đã đều nhịp trong lồng ngực bệnh nhi. Hơn 2 ngày sau ghép, trái tim hoạt động ổn định, người bệnh hiện đang được tiếp tục theo dõi hậu phẫu.

Ca phẫu thuật được thực hiện trong điều kiện khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược đồng thời là Trưởng ê kíp thực hiện cuộc ghép tim cho biết, cuộc ghép chịu áp lực rất lớn vì thời gian chuẩn bị quá gấp. Nhưng trong ghép tim, mỗi phút đều quý giá. Chỉ cần chậm trễ, cơ hội sống của người bệnh có thể vụt mất. Kinh nghiệm từ 10 ca ghép tim trước đó tại bệnh viện cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các ê-kíp là nền tảng quan trọng giúp ca ghép thứ 11 được triển khai an toàn và kịp thời.

Phía sau thành công của ca ghép là một câu chuyện đầy tính nhân văn về sự chia sẻ sự sống giữa mất mát, đau thương. Người hiến tạng là lao động bình thường, mưu sinh bằng nghề shipper. Tai nạn bất ngờ sau cú ngã từ độ cao khoảng 2m khiến anh chấn thương sọ não nặng, không thể qua khỏi.

Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, gia đình anh đã đưa ra quyết định hiến tạng để cứu người. Nghĩa cử ấy không chỉ hồi sinh một trái tim đang dần ngừng đập trong cơ thể thiếu niên 15 tuổi mà còn thắp lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân khác đang chờ ghép tạng từng ngày.