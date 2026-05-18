Ma túy tẩm vào đầu thuốc lá và giả tinh dầu

Nguyễn Thắng

TPO - Những lọ tinh dầu nhỏ xíu, thơm mùi trái cây đang trở thành lớp ngụy trang mới cho ma túy len lỏi vào giới trẻ. Đáng chú ý, loại ma túy này còn được tẩm trực tiếp vào đầu thuốc lá.

Mới đây, Công an xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm G.Đ.K. (SN 2007, trú tại thôn Thuận, xã Mỹ Thái) và H.V.V. (SN 13/12/2008, trú tại thôn Bãi Cả – Đồng Kim, xã Tiên Lục) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 5 lọ nhựa trong suốt, nắp đen, chứa chất lỏng nghi là ma túy dạng dung dịch. Bằng mắt thường, những chiếc lọ này gần như không khác gì tinh dầu thuốc lá điện tử được bán tràn lan trên mạng xã hội.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận lấy số “tinh dầu” trên từ P.T.N. (SN 2001, trú tại thôn Thuận, xã Mỹ Thái) để mang đi bán kiếm lời.

Tang vật vụ án.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an xã Mỹ Thái khám xét khẩn cấp nơi ở của P.T.N., thu giữ thêm 1 chai nhựa chứa dung dịch màu trong suốt cùng 34 lọ nhựa có đặc điểm tương tự. Toàn bộ tang vật đã được niêm phong phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời khởi tố 3 bị can gồm G.Đ.K., H.V.V. và P.T.N. để xử lý theo quy định.

Thủ đoạn ma túy mới

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, từ một số vụ ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh, lực lượng kỹ thuật hình sự đã làm rõ những thủ đoạn mới, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với giới trẻ và cộng đồng.

Những chai nhựa chứa chất lỏng màu vàng nhạt, lọ nhỏ giống tinh dầu thuốc lá điện tử hay những đầu lọc, điếu thuốc lá cháy dở tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất có thể là ma túy tổng hợp được ngụy trang tinh vi.

Điều đáng nói là kiểu ngụy trang này, không còn mang dáng dấp quen thuộc của những loại ma túy mà nhiều người vẫn hình dung như heroin, ma túy đá, thuốc lắc hay ketamine. Ma túy giờ đây có thể mang hình hài của một chai “tinh dầu” có mùi thơm, một lọ nhỏ bỏ túi, hoặc thậm chí một điếu thuốc lá.

Chất ma túy tồn tại ở dạng tinh dầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước những thủ đoạn ngụy trang tinh vi này, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra, phân tích, giám định để làm rõ bản chất thực sự của các chất nghi vấn.

Kết quả giám định xác định, mẫu vật chứa các hoạt chất ma túy tổng hợp thuộc nhóm cần sa tổng hợp, gồm MDMB-4en-PINACA và MDMB-INACA. Đây là những chất ma túy tổng hợp có tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn hành vi, ảo giác, hoang tưởng, mất kiểm soát nhận thức.

Các dạng ma túy ngụy trang thường có mùi thơm, bao bì bắt mắt, nhỏ gọn, dễ cất giấu nhằm đánh vào tâm lý tò mò, thích trải nghiệm của giới trẻ. Nhiều trường hợp, người sử dụng không nhận thức đầy đủ rằng mình đang tiếp cận ma túy hoặc chủ quan cho rằng đó là “đồ chơi mới”, “không nguy hiểm”.

Điếu thuốc lá điện tử chứa MDMB-BUTICA. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan công an, việc xuất hiện các chất ma túy mới, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng ma túy đang len lỏi vào đời sống với hình thức ngày càng tinh vi và dễ tiếp cận hơn đối với giới trẻ.

Phụ huynh cần quan tâm đến những vật dụng lạ, không rõ nguồn gốc mà con em mang theo hoặc cất giữ. Đồng thời, nhà trường cần trang bị kỹ năng nhận diện ma túy thế hệ mới cho học sinh, không chỉ dừng lại ở những hình ảnh cũ đã quen thuộc.

Nguyễn Thắng
#Ngụy trang ma túy tinh vi #Thủ đoạn ngụy trang trong tinh dầu #Cảnh báo về ma túy mới #Công an tỉnh Bắc Ninh

