Hà Nội: 2 cô gái đi xe máy bị đuổi đánh giữa đường

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh 2 cô gái đi xe máy bị 2 đối tượng nam đuổi theo đánh giữa đường ở Hà Nội gây bức xúc dư luận.

Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 17/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 2 cô gái bị 2 thanh niên đi xe máy đuổi đánh giữa đường gây bức xúc dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 16/5, tại trước số nhà 273 Xuân Đỉnh (Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, 2 cô gái đi xe máy trên đường thì có 2 thanh niên đi xe máy đuổi theo phía sau. Sau đó, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe tấn công hai cô gái.

Khi xe máy của cô gái dừng trước cửa nhà người dân, nam đối tượng liên tục đánh vào vùng đầu 2 nạn nhân…

Mặc dù cô gái liên tục giải thích bản thân là không làm gì và có nhiều người đứng ở đó nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục bị đánh.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đang xác minh làm rõ.