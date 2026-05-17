Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: 2 cô gái đi xe máy bị đuổi đánh giữa đường

Thanh Hà

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh 2 cô gái đi xe máy bị 2 đối tượng nam đuổi theo đánh giữa đường ở Hà Nội gây bức xúc dư luận.

Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 17/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 2 cô gái bị 2 thanh niên đi xe máy đuổi đánh giữa đường gây bức xúc dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 16/5, tại trước số nhà 273 Xuân Đỉnh (Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, 2 cô gái đi xe máy trên đường thì có 2 thanh niên đi xe máy đuổi theo phía sau. Sau đó, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe tấn công hai cô gái.

Khi xe máy của cô gái dừng trước cửa nhà người dân, nam đối tượng liên tục đánh vào vùng đầu 2 nạn nhân…

Mặc dù cô gái liên tục giải thích bản thân là không làm gì và có nhiều người đứng ở đó nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục bị đánh.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đang xác minh làm rõ.

Thanh Hà
#Bạo lực đường phố Hà Nội #Xung đột giữa thanh niên và phụ nữ #Vụ tấn công xe máy #Phản ứng của cơ quan công an #An ninh đô thị và phòng chống bạo lực

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe