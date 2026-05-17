Hai ca sĩ Việt xin lỗi

TPO - Sau 11 ngày kể từ khi vướng nghi vấn liên quan đến bóng cười, Lou Hoàng và Hải Đăng Doo đồng loạt lên tiếng xin lỗi. Cả hai ca sĩ phủ nhận việc mua bán, sử dụng bóng cười, đồng thời cho biết đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Tối 17/5, Lou Hoàng lần đầu phản hồi sau loạt hình ảnh, clip gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến gia đình, đặc biệt là mẹ vì “đã để mọi người phải trải qua những ngày mệt mỏi và áp lực”. Anh cho biết hơn 10 ngày qua vẫn theo dõi ý kiến trái chiều từ dư luận và “không trách bất kỳ ai”.

Anh xin lỗi người hâm mộ vì “đã khiến mọi người phải buồn, thất vọng và đứng giữa nhiều tranh cãi để bảo vệ mình”.

“Tôi xin khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng bóng cười, đồng thời không liên quan đến những cá nhân đã đăng tải các thông tin sai lệch về mình”, Lou Hoàng nhấn mạnh.

Anh cho biết đã ủy quyền luật sư làm việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, làm rõ những thông tin chưa đúng sự thật.

Lou Hoàng và Hải Đăng Doo phủ nhận sử dụng bóng cười.

Cùng thời điểm, Hải Đăng Doo cũng đăng tải bài viết dài xin lỗi gia đình, công ty quản lý, các chương trình anh tham gia như Anh trai say hi, Tinh hà say hi, Say hi rực rỡ, Sao nhập ngũ cùng người hâm mộ.

Nam ca sĩ cho biết điều khiến anh “áy náy nhất” là làm những người yêu thương mình thất vọng.

“Sau tất cả, tôi chỉ muốn khẳng định rằng tôi không mua bán, sử dụng bóng cười. Đồng thời tôi không có mối liên hệ hay quen biết với tài khoản Facebook ‘Phương Thảo Như’ được nhắc đến trong thời gian qua. Tôi sẵn sàng gặp người đăng tin để làm rõ động cơ, mục đích của người ấy đối với mình”, Hải Đăng Doo chia sẻ.

Nam ca sĩ cho rằng trong thời điểm xảy ra ồn ào, nhiều nội dung được lan truyền trên mạng bị “cắt ghép hoặc xuyên tạc”, thậm chí sử dụng phần mềm tạo tin giả từ số điện thoại của mình nhằm vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống cá nhân cũng như những người liên quan.

Ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh tiệc tùng tại một khách sạn ở Đà Nẵng do tài khoản Facebook tên “Phương Thảo Như” tag tên Hải Đăng Doo đăng tải. Hình ảnh cho thấy một nam thanh niên mặc áo choàng, cầm vật thể giống bóng cười, xuất hiện cùng một số người khác trong phòng khách sạn.

Dư luận nhanh chóng gọi tên Hải Đăng Doo và Lou Hoàng do cho rằng những người xuất hiện trong clip có đặc điểm nhận dạng giống hai ca sĩ.

Sau đó, tài khoản đăng tải nội dung nói trên đã xóa bài và cho biết một số hình ảnh được tạo bằng AI. Tuy nhiên, động thái này không làm lắng xuống tranh cãi. Trên Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, hàng loạt bài viết tiếp tục lan truyền, kéo theo làn sóng chỉ trích và kêu gọi tẩy chay hai nghệ sĩ.

Một số ý kiến đề nghị loại Hải Đăng Doo khỏi các chương trình như Say hi rực rỡ hay concert Sao nhập ngũ. Trong khi đó, người hâm mộ của nam ca sĩ cho rằng chưa có kết luận từ cơ quan chức năng và cần nhìn nhận vụ việc thận trọng hơn.

Hiện tại, đại diện pháp lý của Lou Hoàng và Hải Đăng Doo phát đi “cảnh báo pháp lý”, cho biết đã ghi nhận nhiều bài viết, hình ảnh bị cho là cắt ghép, xuyên tạc trên Facebook, TikTok, YouTube, Threads…

Theo phía luật sư, đoạn clip lan truyền “không chứa đựng bất kỳ hình ảnh nào của ca sĩ Lou Hoàng”, đồng thời không có hình ảnh thể hiện các ca sĩ sử dụng chất cấm, bóng cười hay bị cơ quan chức năng xử lý.

Phía luật sư cho rằng việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng đã khiến các nghệ sĩ chịu thiệt hại lớn về danh dự, kinh tế và phải tạm dừng tham gia một số sự kiện âm nhạc.