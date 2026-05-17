Chính quyền Mỹ muốn UAE giành quyền kiểm soát đảo của Iran?

TPO - Theo thông tin mà tờ The Telegraph thu thập được, các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khuyến khích Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tham gia sâu hơn vào chiến dịch ở Iran và chiếm giữ một trong những hòn đảo vùng Vịnh của Tehran.

(Ảnh: Reuters)

Một số thành viên trong chính quyền Mỹ được cho là đã đề xuất UAE nên giành quyền kiểm soát đảo Lavan - nơi được cho là đã bị tấn công trong chiến dịch quân sự bí mật của UAE hồi đầu tháng 4 - một cựu quan chức an ninh cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump nói với tờ The Telegraph.

“Như vậy, sẽ là quân đội UAE trên thực địa thay vì quân đội Mỹ”, vị quan chức này nói.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, theo các báo cáo, tổng thống UAE đã không thành công trong việc kêu gọi Ả-rập Xê-út và Qatar tham gia các cuộc phản công chống lại Iran vào đầu cuộc chiến.

Sau đó, vào đầu tháng 4, UAE đã tấn công một số mục tiêu của Iran, trong đó có Lavan, nhưng nước này chưa xác nhận.

Ả-rập Xê-út cũng được cho là đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tháng 3, Reuters đưa tin.

UAE xích lại gần Mỹ, Israel

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh UAE đang can thiệp ngày càng sâu hơn vào cuộc xung đột Mỹ - Iran, và có mối quan hệ ngày càng thân thiết với Israel.

Các nhà phân tích cho rằng, chiến tranh và việc Iran oanh tạc dữ dội các quốc gia vùng Vịnh đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ trên khắp Trung Đông thành các trục địa chính trị đối đầu.

UAE là quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ sự trả đũa của Tehran, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào cuối tháng 2. Việc này buộc UAE phải đánh giá lại hệ thống phòng thủ và suy ngẫm về các liên minh, cũng như vị thế của mình trên thế giới.

Đầu tháng 5, UAE cũng quyết định rút khỏi OPEC, nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ lớn do Ả-rập Xê-út dẫn đầu.

Kết quả là, UAE đã tăng cường quan hệ với Mỹ và Israel, trong khi đối mặt với mối quan hệ căng thẳng với các quốc gia láng giềng, bao gồm cả Ả-rập Xê-út.

Thay vì đưa Ả-rập Xê-út và UAE xích lại gần nhau hơn, cuộc chiến đã làm sâu sắc thêm sự chia rẽ.

“Cuộc chiến càng kéo dài, họ càng có nhiều thời gian để suy ngẫm về vị trí của mình trên thế giới, vị trí của họ ở vùng Vịnh, ai là bạn và ai không phải”, Barbara Leaf - cựu đại sứ Mỹ tại UAE - nói với tờ New York Times. “Họ nhìn nhận mọi việc một cách khá rành mạch, trắng đen, giữa bạn và thù”.

Tiến sĩ Burcu Ozcelik, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh - một tổ chức tư vấn về quốc phòng và an ninh - cho biết cuộc chiến đã “thúc đẩy sự liên minh giữa Mỹ, Israel và UAE”.

Trong khi một số quốc gia vùng Vịnh bày tỏ sự tức giận đối với Mỹ vì đã gây ra một cuộc chiến tốn kém mà họ không mong muốn, thì UAE lại đi ngược xu hướng và tăng cường quan hệ với Washington.

Theo tiến sĩ Ozcelik, ông Anwar Gargash - cố vấn của tổng thống UAE và là người chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Iran - đã nói vào tháng 4 rằng các cuộc tấn công của Tehran có khả năng “củng cố” vai trò của Mỹ ở vùng Vịnh, “chứ không phải làm giảm bớt”.

Ông Gargash cũng cho biết, ảnh hưởng của Israel sẽ “trở nên nổi bật hơn ở vùng Vịnh, chứ không phải ít hơn”.