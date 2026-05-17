Triệu tập người xông vào quán bida, đánh tới tấp nữ nhân viên

TPO - Một cô gái đang làm việc trong quán bida ở Nghệ An thì bị nam thanh niên xông vào túm tóc tát, đạp thẳng vào đầu.

Video: Nam thanh niên xông vào quán bida, túm tóm, đánh tới tấp cô gái.

Ngày 17/5, Công an xã Diễn Châu cho biết, đơn vị đã triệu tập P.M.Q. (22 tuổi, trú xã Diễn Châu) để làm rõ hành vi đánh người xảy ra tại một quán bida trên địa bàn.

Theo trình báo của chị N.T.P (21 tuổi, trú xã Diễn Châu), khoảng 16h25 ngày 14/5, do mâu thuẫn tình cảm, Q. đã tìm đến quán bida nơi chị đang làm việc rồi hành hung chị.

Công an làm việc với P.M.Q.

Chị P. cho biết giữa hai người có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống như vợ chồng, chị nhiều lần bị Q. đánh đập.

Theo camera an ninh ghi lại, nam thanh niên vào quán bida, túm tóc rồi liên tiếp tát cô gái. Dù có nhiều người xung quanh vào can ngăn nhưng người này vẫn tiếp tục lao vào đánh.

Khi nạn nhân ngã xuống sàn, Q. tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu và mặt khiến chị P. bị thương, bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể.

Hình ảnh chị P. bị túm tóc, đánh tới tấp.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, Q. còn mang theo một con dao đến quán bida. Sau khi được sơ cứu, chị P. được chuyển tới bệnh viện tuyến tỉnh ở Nghệ An để điều trị.

Hiện, Công an xã Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.