Nhóm đối tượng đánh người nhậu bàn bên nhập viện ra đầu thú

TPO - Sau khi dùng ly thủy tinh đánh một người nhậu ở bàn bên chấn thương sọ não phải nhập viện, nhóm đối tượng bỏ trốn nhiều ngày nay mới ra đầu thú.

Ngày 17/5, Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, 4 đối tượng liên quan đến vụ án ‘Cố ý gây thương tích’ và ‘Gây rối trật tự công cộng’ xảy ra trên địa bàn đã ra đầu thú.

Các đối tượng gồm: Phạm An Tài (SN 1995, ngụ phường Cao Lãnh); Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1993, ngụ xã Mỹ Quí); Cao Văn Phòng (SN 1993, ngụ xã Bình Hàng Trung) và Ngô Khắc Huy (SN 1992, ngụ phường Mỹ Trà, cùng tỉnh Đồng Tháp).

Các đối tượng Tài, Tiến và Phòng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA ĐT

Theo điều tra ban đầu, tối 3/5, anh Lê Văn La (SN 1992, ngụ xã Ba Sao, Đồng Tháp) cùng nhóm bạn đến ăn tại một quán trên đường Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh). Tại đây, nhóm của Tài, Tiến, Phòng và Huy cũng đang nhậu ở bàn bên cạnh.

Trong lúc ăn nhậu, những người giữa 2 bàn xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Nhóm của Tài, Tiến, Phòng bực tức xông vào hành hung anh Lê Văn La.



Được mọi người can ngăn nên nhóm của Tài rời đi. Nhưng bất ngờ Phạm An Tài quay lại, dùng cốc thủy tinh đánh mạnh vào đầu anh La, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm Tài bỏ trốn.

Do vết thương nặng, anh Lê Văn La được Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Lãnh đã vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Ngày 11/5, Công an phường Cao Lãnh ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú.