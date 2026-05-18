Mỹ nhất quyết không nhượng bộ, đưa ra yêu cầu 5 điểm với Iran

TPO - Truyền thông Iran cho biết, Mỹ đã không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran về một thoả thuận hoà bình.

Theo hãng thông tấn Fars, Washington đã đưa ra một danh sách năm điểm, trong đó bao gồm yêu cầu Iran chỉ giữ lại một địa điểm hạt nhân đang hoạt động, và chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao của nước này cho Mỹ.

Mỹ cũng từ chối gỡ phong toả “25% số tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Iran”, hoặc bồi thường bất kỳ thiệt hại nào mà Iran phải gánh chịu trong cuộc chiến bùng nổ ngày 28/2.

Báo cáo cho biết thêm, Mỹ đã đặt điều kiện chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận để bắt đầu đàm phán.

“Mỹ, không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào, lại muốn đạt được những nhượng bộ mà họ không thể đạt được trong suốt cuộc chiến. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán”, hãng thông tấn Mehr cho biết ngày 17/5.

Trong đề xuất của mình, Iran kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến dịch của Israel ở Li-băng, cũng như chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Tehran cũng kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ, và gỡ phong toả các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Đề xuất của Iran nhấn mạnh, Tehran sẽ tiếp tục quản lý eo biển Hormuz chiến lược, một tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng đã gần như phải đóng cửa kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Cũng trong ngày 17/5, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran - Abolfazl Shekarchi - cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên tái khởi động các cuộc tấn công vào nước này.

“Tổng thống Mỹ nên biết rằng nếu những lời đe dọa của ông ấy được thực hiện và Iran bị tấn công một lần nữa, thì các nguồn lực và quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với những kịch bản chưa từng thấy”, người phát ngôn nói.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei khuyến cáo Mỹ chớ nên gây tổn hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.

Ông nói: “Nếu ngành dầu mỏ của Iran bị tổn hại, Iran sẽ có những biện pháp ngăn chặn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong một thời gian dài”.