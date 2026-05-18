Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Mỹ nhất quyết không nhượng bộ, đưa ra yêu cầu 5 điểm với Iran

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Iran cho biết, Mỹ đã không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran về một thoả thuận hoà bình.

e9da6fe6d7bc6c0eea111302127ed3f9a16693279e9866087c887a4f8de4bc37.jpg
(Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn Fars, Washington đã đưa ra một danh sách năm điểm, trong đó bao gồm yêu cầu Iran chỉ giữ lại một địa điểm hạt nhân đang hoạt động, và chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao của nước này cho Mỹ.

Mỹ cũng từ chối gỡ phong toả “25% số tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Iran”, hoặc bồi thường bất kỳ thiệt hại nào mà Iran phải gánh chịu trong cuộc chiến bùng nổ ngày 28/2.

Báo cáo cho biết thêm, Mỹ đã đặt điều kiện chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận để bắt đầu đàm phán.

“Mỹ, không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào, lại muốn đạt được những nhượng bộ mà họ không thể đạt được trong suốt cuộc chiến. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán”, hãng thông tấn Mehr cho biết ngày 17/5.

Trong đề xuất của mình, Iran kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến dịch của Israel ở Li-băng, cũng như chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Tehran cũng kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ, và gỡ phong toả các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Đề xuất của Iran nhấn mạnh, Tehran sẽ tiếp tục quản lý eo biển Hormuz chiến lược, một tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng đã gần như phải đóng cửa kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Cũng trong ngày 17/5, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran - Abolfazl Shekarchi - cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên tái khởi động các cuộc tấn công vào nước này.

“Tổng thống Mỹ nên biết rằng nếu những lời đe dọa của ông ấy được thực hiện và Iran bị tấn công một lần nữa, thì các nguồn lực và quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với những kịch bản chưa từng thấy”, người phát ngôn nói.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei khuyến cáo Mỹ chớ nên gây tổn hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.

Ông nói: “Nếu ngành dầu mỏ của Iran bị tổn hại, Iran sẽ có những biện pháp ngăn chặn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong một thời gian dài”.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ - Iran #Trung Đông #đàm phán hoà bình Mỹ - Iran #vùng Vịnh #Tình hình eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe